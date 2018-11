Australian Travel raddoppia gli opuscoli

20/11/2018 10:08

Da due a quattro per dare più spazio alle descrizioni; nuovo ingresso nel team commerciale

Da due a quattro. Raddoppia la produzione di cataloghi di Australian Travel, che suddivide così la sua programmazione dedicata a Australia e Nuova Zelanda, Pacifico, Giappone ed Emirati Arabi e Estremo Oriente.

“La crescita della domanda ci conforta per il gradimento che il mercato agenziale dimostra verso non solo le nostre proposte, ma la maniera di segmentare, offrire, gestire, completare il viaggio, sia esso di piacere o di affari – spiega Agatino Falco, titolare del tour operator –. Questo riscontro ci ha fatto propendere per l’attuale suddivisione, che darà più spazio alla descrizione, con una spiccata connotazione emotiva, un aspetto rilevante per la scelta dell’itinerario del viaggio”.

Anche la squadra commerciale si arricchisce di un ulteriore tassello: nel team entra il nuovo responsabile di area (Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche) Ermanno Guidi, persona di grande esperienza, con un trascorso lavorativo di molti anni in importanti tour operator.

“La stagione estiva, per il nostro emisfero, che corrisponde a quella invernale per il mondo capovolto, è stata positiva – conclude Falco - tanto che posso affermare che la nostra crescita, in proiezione a fine anno, si attesterà a due cifre, anche grazie al grande entusiasmo che sta riscuotendo la programmazione dedicata al Giappone, nell’ambito del nostro secondo catalogo Emirati Arabi ed Estremo Oriente”.