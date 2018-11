Volotea: nuovo volo Bari-Marsiglia

21/11/2018 16:00

Operativo da giugno 2019 con 2 frequenze settimanali

Volotea, che ha appena tagliato il traguardo dei 20 milioni di passeggeri, ha annunciato un’importante novità che andrà ad arricchire ulteriormente la propria offerta presso lo scalo pugliese di Bari: da giugno 2019 prenderà, infatti, il via il nuovo volo alla volta di Marsiglia, con 2 frequenze settimanali, ogni lunedì e giovedì per un totale di 9.000 posti. Per l’estate 2019, la compagnia ha, inoltre, riconfermato tutto l’operativo volo in partenza dallo scalo pugliese, per un totale di 19 destinazioni, 16 in esclusiva; 100% domestico, invece, l’operativo voli in partenza da Brindisi, dove il vettore per la prossima stagione riattiverà i collegamenti estivi verso 2 città del Nord Italia: Genova e Venezia (rispettivamente con 2 frequenze settimanali da giugno a settembre).

Un trend di crescita positivo, in linea con gli ottimi risultati registrati da Volotea durante il periodo estivo: da gennaio ad ottobre 2018 il vettore ha trasportato più di 300.000 passeggeri in Puglia, pari a un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel 2019 il vettore scenderà in pista in Puglia con un’offerta di 96.000 posti aggiuntivi (+30% vs. 2018), pari a un totale di oltre 427.000 biglietti in vendita e circa 3.500 voli.

L’anno prossimo, quindi, dall’aeroporto di Bari sarà possibile decollare a bordo della flotta Volotea alla volta di 5 destinazioni domestiche (Venezia, Verona, Palermo, Catania e Olbia) e 14 all’estero (Marsiglia - novità 2019 - in Francia, Ibiza e Palma di Maiorca in Spagna, Dubrovnik in Croazia e Atene, Corfù, Creta, Kos, Mykonos, Preveza-Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia). Da Brindisi, invece, sarà possibile decollare verso Genova e Venezia.