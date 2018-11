A Genova i big nazionali del marketing turistico

21/11/2018 11:48

I Travel Marketing Days dal 22 al 25 novembre. Quest'anno focus su storytelling di destinazione: C’era una volta. Territorio, racconto, strategia

I Travel Marketing Days, in programma a Genova dal 22 al 25 novembre, sono un evento che ha come tema principale il marketing del turismo, ogni anno declinato su differenti argomenti. Quest’anno sarà la volta dello storytelling di destinazione: C’era una volta. Territorio, racconto, strategia.

“Territorio: perché prima di iniziare a raccontare bisogna conoscere il contesto e gli elementi della nostra storia - spiega Federico Alberto, consigliere Unicom e ceo Studiowiki -. Racconto: perché quegli elementi andranno organizzati in un unicum di struttura e significato. Strategia: perché il racconto andrà fatto conoscere al mondo”.

Responsabile scientifica di questa edizione è Roberta Milano, consulente e docente universitaria che ha al suo attivo la direzione scientifica di Bto. Filosofia dell’evento è quella di unire le sollecitazioni dell’accademia e della ricerca con l’operatività strategica pubblica e privata dei territori.

L’evento, che gode tra gli altri anche del patrocinio di Enit, è in collaborazione con Aret Pugliapromozione e Comune di Genova. La regione ospite quest’anno sarà infatti la Puglia, accolta da Regione Liguria e dal Comune di Genova. All’interno del convegno sono previsti numerosi momenti di confronto e scambio tra le esperienze dei due territori.

Tanti i nomi in arrivo a Genova per questo evento in programma all’Auditorium di Palazzo Rosso. Da Giovanni Bottiroli, professore di Teoria della letteratura e docente di Estetica dell’Università di Bergamo, che aprirà il convegno con una lectio magistralis dal titolo “Viaggi intorno al desiderio di raccontare”, a Mafe De Baggis, digital media strategtist con una lectio sullo Story design; da Paolo Iabichino, docente, scrittore, pubblicitario tra i più importanti in Italia con la lectio dal titolo provocatorio: “C’era una Svolta, ogni mattina in Italia uno storyteller si sveglia e sa che dovrà correre più veloce delle sue storie, o morirà di fame”, alla stessa Roberta Milano.

Ospite speciale di questa edizione sarà la Fondazione Matera-Basilicata 2019 per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 Open Future.