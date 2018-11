Nuova organizzazione commerciale per Uvet

27/11/2018 11:28

Si amplia lo staff dei sales consultant con tre new entry. Altre novità in arrivo

Si amplia lo staff dei sales consultant di Uvet Travel Network a disposizione delle agenzie affiliate e di quelle interessate ad approfondire la conoscenza dei servizi messi a disposizione dal network.

Sono tre i nuovi ingressi che vanno ad aggiungersi al team commerciale: Salvatore Petrelli, con esperienze pregresse in Alpitour e Nicolaus, presidierà in maniera attiva l’area Est della Lombardia, Daniele Tinelli, con una robusta esperienza in Nicolaus negli ultimi sette anni, sarà il riferimento per le regioni Puglia e Basilicata. L’area del Triveneto sarà invece assegnata - a partire dall’inizio del nuovo anno - a Nicola Bressan, padovano con un solido background sia nell’area aviation (Air One e Air Berlin) sia turismo (Easy Market).

Il network fa sapere che è ancora attiva la ricerca di due ulteriori figure professionali destinate a presidiare l’area Ovest della Lombardia e la Sicilia.

Si ricompone in questo modo una squadra composta da 11 professionisti sul campo. La nuova organizzazione commerciale del network sarà presentata, insieme ad altre novità, in occasione del BizTravel Forum che ospiterà, giovedì 29, la convention intitolata “Brand New” alla quale parteciperanno le agenzie di viaggi, i partner del network e il top management del Gruppo Uvet.

“Sono convinto che i nuovi professionisti individuati rappresentino la migliore scelta per il network, costituendo il giusto mix di esperienza tecnica, commerciale e relazionale - ha commentato Andrea Gilardi, direttore generale di Uvet Network Spa -. Con il loro inserimento e l’osmosi con gli altri colleghi, il beneficio sarà trasversale su un’organizzazione che ha come primo obiettivo quello di creare una proposta di valore per tutte le agenzie affiliate e prospect”.