Gattinoni Mondo di Vacanze si potenzia nel Centro-Sud Italia

03/12/2018 11:58

Tre nuovi responsabili di area sono pronti per entrare in squadra. Tra gli obiettivi, accrescere il market share e valorizzare la presenza della rete in Toscana e nel Mezzogiorno





Gattinoni Mondo di Vacanze persegue la doppia missione di presidiare il territorio capillarmente e di garantire alle agenzie del network supporti sempre più presenti. Si inserisce, quindi in quest’ottica il potenziamento della squadra commerciale capitanata da Antonella Ferrari e Sandro Ferrari. Tre nuovi responsabili di area sono pronti per entrare nella compagine Gattinoni Mondo di Vacanze.

Sono il modenese Massimiliano Malavolta, con una lunga carriera commerciale, seguirà Emilia Romagna, San Marino, Marche, oltre alle province di Verona e Rovigo.

Il fiorentino Stefano Noci, che si è sempre occupato di sales, marketing e coordinamento, seguirà Toscana, Liguria e Umbria.

Il napoletano Carlo Franchi, con all’attivo tante esperienze come sales director & supervisor, seguirà Puglia, Basilicata, e Campania.

“Abbiamo arricchito la squadra e ridistribuito le agenzie per rispondere meglio ad alcune esigenze che erano emerse - spiega Antonella Ferrari, direttore rete Agenzie Partner -. Abbiamo sempre investito tanto nella formazione e continuiamo a credere nell’importanza di valorizzare ulteriormente le opportunità per le nostre agenzie di aumentare la marginalità. Abbiamo selezionato persone di grande esperienza, con profonda conoscenza del mercato, delle dinamiche e delle nuove disposizioni in ambito legale, fiscale, assicurativo, amministrativo - sottolinea la manager -. I tre nuovi responsabili saranno interlocutori di riferimento per le agenzie; metteranno a disposizione il know how del settore turistico maturato in anni di carriera. Inoltre, con questi nuovi ingressi, intendiamo potenziare il nostro market share e valorizzare la nostra presenza in Toscana e nel Sud Italia”.