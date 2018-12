Iberia Express vola tra Bari e Madrid

04/12/2018 09:21

Il collegamento stagionale segna il debutto del vettore spagnolo sulla destinazione: sarà operato ogni lunedì e venerdì fino al 13 settembre

Un volo bisettimanale tra Bari e Madrid. E’ questa la novità di Iberia Express, che lancerà il collegamento il 1 luglio 2019 e che lo opererà fino al successivo 13 settembre.

Per Thomas Weimann, head of network, scheduling & slots di Iberia Express, “questa nuova rotta dimostra l’attenzione al mercato italiano ed è un atto di fiducia nei confronti della Puglia. Ci auguriamo che sempre più turisti spagnoli possano godere delle attrazioni che Bari e questa parte della costa italiana hanno da offrire. In aggiunta, questo nuovo servizio fornirà più possibilità per i pugliesi che vogliono volare a Madrid, ma anche di collegarsi con più di 130 destinazioni che il gruppo Iberia offre attraverso questo hub”.

Il volo, che sarà operato ogni lunedì e venerdì, secondo il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, “arricchisce il network di destinazioni internazionali collegate alla Puglia, nel quadro di una strategia, che, da un lato, punta a incrementare le connessioni offerte e, dall’altro, mira a far crescere, per numero e qualità, le compagnie attive negli aeroporti della nostra società: con Iberia Express, infatti, si rafforza la presenza del gruppo Iag holding, già operante su Bari e Brindisi con British Airways e Vueling. Un’offerta così articolata permette di sviluppare il mercato e di intercettare diversi segmenti di traffico; inoltre, l’avvio di questo volo favorisce una migliore accessibilità ai maggiori snodi intercontinentali europei”.