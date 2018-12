I Viaggi dell'Airone: tre workshop formativi per le adv

06/12/2018 14:33

Insieme a Qatar Airways, Seychelles, Vietnam, Myanmar, Sudafrica, Giappone, The Residence e Constance Hotel

I Viaggi dell'Airone ha organizzato ieri a Napoli il primo di tre workshop formativi al quale hanno presto parte un centinaio di agenti di viaggio. Insieme al tour operator napoletano, hanno contribuito alla realizzazione dell'evento Qatar Airwyas, Seychelles, Vietnam, Myanmar, Sudafrica, Giappone, The Residence e Constance Hotel. Gli altri due eventi in calendario si terranno a Bari e Catania il prossimo anno.

Carla de Negri, product manager del tour operator, ha illustrato i nuovi cataloghi e ha sottolineato che uno degli obiettivi è la tutela del passeggero. “L'esperienza maturata in 43 anni di attività – ha osservato la manager – ci consente di garantire al cliente la migliore offerta dei nostri prodotti. Per esempio – per quanto riguarda il catalogo Viaggi di Nozze, legato al simbolo del cuore, alla luce del budget a disposizione della coppia, si parte dall'offerta più economica a quella più dispendiosa senza mai perdere di vista la qualità dei servizi. Inoltre, per tutti gli sposi di Campania, Lazio, Puglia e Lombardia che hanno acquistato un viaggio di nozze, anziché lo sconto, offriamo la macchina con autista per la sposa dalla casa alla chiesa e dalla chiesa al luogo del ricevimento. Inoltre al catalogo Mondo e a quello dedicato ai Viaggi di nozze si affiancano i Quaderni di viaggio, pubblicazioni riassuntive e meno impegnative su Usa, Giappone e Cina, che vengono stampate in 20.000 copie e distribuite alle agenzie di viaggio. Il cliente sta tornando in agenzia e non dobbiamo perderlo”.

Oltre al focus viaggi di nozze e ai tour classici, I Viaggi dell'Airone punta sull'advanced booking. “Già valide e acquistabili le proposte nei cataloghi 2019, che prevedono sconti fino al 40% sul prezzo del volo che è sempre di linea e del 20% sull'intero pacchetto. A situazione confermata, I Viaggi dell'Airone regala un trolley, una tracollina e una guida sulla destinazione prescelta. Il cliente può vedere il suo itinerario online, ma per l'acquisto dovrà sempre recarsi in agenzia”. a.to.