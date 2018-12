Go World potenzia la rete commerciale

10/12/2018 11:59

Quattro nuovi ingressi nell’area commerciale. In questo modo il t.o. è sempre più presente nelle agenzie di viaggio su aree cruciali, afferma Ludovico Scortichini

Go World, gruppo di tour operator specializzato in viaggi su misura in tutto il mondo con Go Asia, Go America, Go Afrique e Go Australia, potenzia la sua forza vendita con quattro nuovi ingressi nell’area commerciale.

Dal 1° gennaio 2019 entrerà nella squadra Marilena Bisio come area manager per la città di Milano e Provincia, mentre per la Campania è stato già accolto nel team Michele Riosa che vanta una lunga esperienza nel settore agenziale ed è anche presidente dell’Associazione dei Promotori della Regione Campania.

Con altrettanta esperienza nella gestione dei rapporti con le agenzie, Paolo Rossetti è stato nominato come area manager per il Sud del Piemonte e Torino città e dal 1° gennaio 2019 sarà responsabile anche per tutta la provincia di Torino, il Nord del Piemonte e la Val d’Aosta.

Per affermare la sua presenza nella Regione Marche ed essere più vicini alle agenzie di viaggio sul territorio Go World ha nominato come area manager del territorio marchigiano Ivan Gabrielli.

Tutti i nuovi area manager si aggiungono al team commerciale Go World coordinato da Ludovico Scortichini.

“Il rafforzamento della nostra squadra commerciale ci permetterà di essere sempre più presenti nelle agenzie di viaggio su aree cruciali per la crescita del gruppo – afferma Ludovico Scortichini, presidente di Go World -. Siamo molto soddisfatti dell’incremento del fatturato di questo 2018, ma puntiamo a registrare una crescita a doppia cifra anche nel 2019”.