Bit 2019: importante appuntamento per l'incoming

10/12/2018 17:23

Dal 10 al 12 febbraio a fieramilanocity torna l'evento vetrina di molti paesi ma soprattutto consolidato momento di promozione del prodotto Italia

Si rinova nel 2019 dal 10 al 12 febbraio a fieramilanocity l'appuntamento con Bit. L'evento vede quest'anno la presenza di numerosi paesi tra new entry e presenze consolidate. In Europa la Germania e poi Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, Polonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Slovenia, Spagna, Svizzera. Dall’area mediterranea e il Medio Oriente ci sono Palestina, Cipro, Marocco, Tunisia; ma anche destinazioni di lungo raggio avranno il loro stand, tra le quali, dall’Africa, Etiopia, Madagascar, Namibia, Seychelles, Uganda, dall’Asia; India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka, Thailandia; e dalle Americhe Cuba, Guatemala, Paraguay, Repubblica Dominicanae Stati Uniti.

Ma la Bit si conferma anche un importante marketplace per la promozione del prodotto Italia nel mondo con ampia presenza di Regioni e territori. Come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Dall’Italia presenti anche consorzi, autorità del turismo e convention bureau da numerose località come Agrigento, Cittadella, La Maddalena, Lago di Como, Riva del Garda, Termoli, Volterra-Valdicecina-Valdera, Costa Rossa Sardegna, consorzio regionale Città d’Arte del Veneto.