Il regalo ideale di Natale? Sono in viaggi di coppia

13/12/2018 16:46

Romantici e nella natura. L'Osservatorio Bit ha selezionato alcune proposte per cui affidarsi ai tour operator e regalare il meglio al proprio partner

Il regalo Natale più in voga quest’anno per il partner? Un viaggio romantico di coppia. A dirlo l'Osservatorio Bit la Borsa Internazionale del Turismo che torna a fieramilanocity dal 10 al 12 febbraio del prossimo anno.

Se a lanciare la tendenza qualche anno fa sono stati i cofanetti-regalo, oggi gli italiani, secondo l'Osservatorio Bit, tornano in agenzia per chiedere un prodotto “chiavi in mano” da regalare senza preoccupazioni sui costi nascosti. E proprio Bit ha selezionato alcune idee speciali per il viaggio romantico per eccellenza: dalle spiagge esotiche ai city break in Europa al relax in Italia.

Le mete di moda

Per gli amanti delle feste al caldo, grande ritorno quest’anno per un classico dei mari cristallini e sabbie bianche quale la Repubblica Dominicana. Sono molti i tour operator e i portali online che propongono pacchetti speciali per due, specie tra Natale e Capodanno. Il trend di quest’inverno, però, è abbinare il relax sulle spiagge di Boca Chica o Punta Cana con la vacanza culturale: la Repubblica Dominicana è infatti il luogo dove Colombo toccò terra per la prima volta nel nuovo mondo e conserva alcune delle più belle vestigia coloniali di tutte le Americhe. Per chi vive la vacanza romantica a due con la visita a una città europea: è Lubiana, capitale della Slovenia la città giusta dove andare. E perché non aggiungere una tappa a Trieste, la più mitteleuropea delle città italiane.

In Italia piacciono anche gli agriturismi: dall’esperienza di una vera masseria pugliese a Torre di Nebbia di Corato in Puglia, al Dolcetna nel Parco dell’Etna, presso Catania in Sicilia. Ma si può anche optare per una vacanza attiva ad esempio a Casa Wallace e Casa Margherita nel Basso Monferrato, dove è possibile fare trekking, andare a cavallo o partecipare ai lavori nelle vigne e negli orti (tutti rigorosamente biodinamici) in un ambiente improntato all’eco-sostenibilità. E infine per chi vuole il fascino country, ma non vuole rinunciare alle comodità e anche a un po’ di luxury, c'è Su Gologone, il boutique hotel nel cuore della Barbagia in Sardegna che ha affascinato anche Madonna.