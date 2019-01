Viaggi con i pet: online il progetto Conpet

06/01/2019 10:22

Con i fondi raccolti con la campagna di crowdfunding si darà via ai lavori, partendo dalla fase di scouting delle strutture ricettive per arrivare alla realizzazione della piattaforma

Il turismo con gli amici a quattro zampe è in continua crescita. Da questa considerazione nasce il progetto di un team di professionisti di Milano, guidato dalla travel designer e top pet sitter Daniela Larivei, per realizzare una piattaforma digitale che soddisfi le richieste dei proprietari di animali per viaggiare con i propri animali. È online il progetto Conpet: viaggiare nel mondo con il proprio animale, selezionato per il crowdfunding sulla piattaforma Eppela e presente nella nuova area Pet Friends.

Con i fondi raccolti con la campagna di crowdfunding si darà via ai lavori, partendo dalla fase di scouting delle strutture ricettive per arrivare alla realizzazione della piattaforma. Nelle intenzioni, inoltre, il progetto ha anche un valore etico sociale: venire a conoscenza di strutture ricettive che accettano animali avrà come conseguenza, secondo i progettisti, la riduzione della percentuale dei casi di abbandono.

In caso di raggiungimento dell’obiettivo prefissato dai singoli progetti, che sono supportati da un kit dedicato e dalla consulenza degli advisor, Eppela mette a disposizione un buono spendibile in un una nota catena di pet store pari al 10 per cento del totale raccolto.

Come di consueto per le piattaforme reward-based, ciascun donatore riceverà in cambio una ‘ricompensa’ per la sua partecipazione al successo del progetto. Il traguardo da raggiungere è di 5mila euro.