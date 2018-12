Colosseo, Musei Vaticani, Canal Grande: Tripadvisor premia l'Italia

19/12/2018 08:59

La classifica 2018 delle attrazioni mondiali più prenotate vede l'Italia conquistare tre posizioni della top 10. L'Anfiteatro Flavio primo assoluto

Colosseo, Musei Vaticani, Statua della Libertà. E' questo il podio delle attrazioni mondiali più prenotate su Tripadvisor tra le oltre 140.000 esperienze acquistabili sul gigante web delle recensioni (e non solo) turistiche.

Il Belpaese piazza inoltre il Canal Grande di Venezia al decimo posto, potendo così vantare ben 3 attrazioni tra le 10 più prenotate al mondo, primato che condivide con la Francia (che è presente con Museo del Louvre 4°, Torre Eiffel 5° e Reggia di Versailles 9°).

“L’interesse dei viaggiatori per i luoghi simbolo del mondo non mostra alcun segno di diminuzione: le prenotazioni delle esperienze sul sito registrano infatti una crescita costante - ha dichiarato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor in Italia -. E' motivo di grande orgoglio che la crescita maggiore sia verso alcune delle tantissime icone del nostro bel Paese, a dimostrazione che siamo ancora al top delle preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo”.

A livello nazionale, confermato il podio delle tre attrazioni presenti nella classifica globale ma una menzione speciale va alla Toscana, che con ben quattro attrazioni presenti nella Top 10 italiana è la regione con più riconoscimenti: Galleria dell’Accademia (5°) e Galleria degli Uffizi (6°) a Firenze, Cattedrale di Siena (7°) e Torre di Pisa (8°). Seguono Veneto e Lazio con due attrazioni a testa: Canal Grande (3°) e Basilica di San Marco (9°) a Venezia e Colosseo (1°) e Musei Vaticani a Roma. Chiudono la classifica tutta italiana il Parco Archeologico di Pompei (4°) e Il Cenacolo di Milano (10°).