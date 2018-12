Agenzia per Amica si apre all'incoming esperienziale

27/12/2018 08:33

Nasce l'ufficio dedicato alla programmazione. L'operazione prevede un rafforzamento del booking. La programmazione è Italia su Italia, ma le intenzioni sono di aprire anche a Stati Uniti e Canada

Agenzia per Amica rafforza la struttura della rete con la nascita dell'ufficio dedicato alla programmazione Incoming, che vede Rosa Pascarella, quale responsabile. Un'operazione che prevede anche un rafforzamento del booking, con Maria Concetta Rotaniello. Il tutto è coordinato da un nuovo responsabile vendite, che è Umberto Serra.

La programmazione per il momento è Italia su Italia, ma le intenzioni sono di aprire anche a "Stati Uniti e Canada - dichiara a Guida Viaggi il presidente di Agenzia per Amica, Achille Lauro -. L'obiettivo è quello di valorizzare le adv che abbiamo sul territorio che fungono da responsabili di zona - spiega il manager -, creare un sistema virtuoso collegato, che vede il network che promuove e dà sostegno e l'adv che inserisce il prodotto, come se fosse un nostro corrispondente sul territorio. Il nostro è un incoming esperienziale con un marketplace dedicato".

Alcuni prodotti sono già stati inseriti, quali Campania e Basilicata, si sta valutando la Puglia, "ma non quella balneare classica".

Dal canto suo il network conta, ad oggi, 15/20 adv che fanno attività incoming che "operano già in modo strutturato o che hanno un prodotto da offrire. Crediamo - afferma il manager - che tutte le nostre adv possano provvedere alla promozione del territorio perchè siamo convinti che è la squadra che fa la differenza". s.v.