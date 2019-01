Zaia: "Tassa di sbarco a Venezia giusta, ma non riguardi i veneti"

04/01/2019 13:00

Il balzello per contingentare gli accessi alla città lagunare fa discutere: approvato nell'ambito della manovra del governo, si attende di conoscerne tempi e modalità di attuazione

"Penso che un obolo a Venezia debba essere lasciato, anche perché la massa di turisti che arriva è importante e quindi c'è il tema della pulizia, del rispetto dell'ambiente e di tutto quello che sappiamo. Spero però che sia veramente minimale, per permettere a tutti di visitare Venezia”. E’ questa l’opinione del governatore del Veneto, Luca Zaia, sulla cosiddetta "tassa di sbarco" prevista per contingentare gli accessi a Venezia.

La tassa, che andrà dai 2,5 ai 10 euro, nasce da un emendamento alla manovra finanziaria 2019, approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il 28 dicembre scorso. "Ovviamente e' necessaria l'esclusione per i veneti, non si discute, i veneti non possono pagare la tassa per entrare a Venezia – ha continuato Zaia -. Mi metto nei panni di una famiglia, magari poco abbiente, che ha diritto di mostrare questa città ai bimbi e non puo' certo lasciare 50 o 60 euro di tassa: ma sono certo che il sindaco, che e' attento a questi temi, trovera' una soluzione".

Quanto all’entrata in vigore del nuovo balzello, e in attesa di sapere chi riguarderà e chi ne sarà escluso, non c'è ancora una data certa: secondo fonti di stampa lagunari, non sarà per Carnevale, ma forse già per Pasqua potrebbe partire una prima fase. Il sindaco Luigi Brugnaro è stato chiaro, non vuole attendere: "Nelle prossime settimane definiremo il nuovo regolamento e poi si partirà subito, in questo 2019. Sarebbe da matti aspettare".