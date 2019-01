Trend positivo e tanta voglia di Italia

07/01/2019 10:16

I risultati di un'indagine elaborata dall'Istituto Piepoli per conto di Confturismo evidenziano che l'86% degli intervistati ha dichiarato l'intenzione di partire in vacanza e uno su quattro stima una spesa più alta

Il 2019 potrebbe essere, dal punto di vista del business turistico, anche migliore del 2018. Lo afferma un’analisi dell’Istituto Piepoli elaborata per Confturismo. L’86% degli italiani ha infatti dichiarato di avere intenzione di andare in vacanza quest’anno e tre intervistati su dieci si propongono di fare più vacanze rispetto al 2018 spendendo, in un caso su quattro, una cifra maggiore dello scorso anno.

La previsione è sostenuta dalla valutazione positiva della propria situazione economica personale che, a dicembre, evidenzia, per l’undicesimo mese consecutivo, un saldo positivo tra ottimisti e pessimisti: +2% rispetto a novembre.

Nello studio del prossimo trimestre si evidenzia una grande voglia d’Italia: e quasi otto italiani su dieci hanno come meta preferita il Bel Paese. Le regioni più desiderate saranno il Trentino Alto Adige, la Toscana, la Lombardia e il Lazio, mentre a livello internazionale la Spagna rimane la meta preferita.

L’indice di fiducia del viaggiatore italiano ha poi decretato un dicembre positivo, quello appena trascorso, che ha raggiunto quota 64 punti, il valore più alto dal 2015. Con tre punti sopra il corrispondente mese del 2017, “si chiude un 2018 molto soddisfacente dal punto di vista turistico”, spiega l’analisi.

Oltre sette italiani su dieci sono andati in vacanza lo scorso anno, il 6% in più rispetto all’anno precedente. La spesa per le vacanze degli italiani è stata superiore rispetto al 2017 per il 24% degli intervistati, mentre solo il 12% dichiara di avere speso di meno.