A Trieste Airport la nuova linea Flixbus

09/01/2019 14:07

Da Zagabria a Ginevra; continua l’estensione dei collegamenti del polo intermodale regionale

È entrata nel timetable di Trieste Airport la nuova linea bus Zagabria-Ginevra operata da Flixbus. Un collegamento transfrontaliero che contribuisce ad arricchire le opportunità di trasporto offerte dal polo intermodale, proponendo nuove destinazioni con frequenze dirette da e per la Slovenia, la Croazia, l’Italia e la Svizzera in una sola linea.

“Con soddisfazione apriamo con una novità il 2019 grazie a Flixbus che amplia i collegamenti da e per Trieste Airport investendo sulle opportunità proposte dal nostro polo intermodale, un’infrastruttura che connette le diverse modalità di trasporto (aereo, bus e treno), offrendo ai passeggeri sempre maggiori alternative di spostamento. Grazie a questa nuova linea, la Regione Friuli Venezia Giulia consolida i collegamenti nazionali ed internazionali proponendo ampie soluzioni di trasporto per i propri residenti e per il settore turistico” afferma Enzo Zangrilli, direttore commerciale di Trieste Airport.



Il bus diretto verso le capitali Lubiana e Zagabria ferma a Trieste Airport alle 9.15 effettuando corse tutti i giorni escluso il mercoledì e il giovedì; mentre arriverà alle 20.35 quello in direzione Ginevra, con frequenze in tutti i giorni escluso il martedì e il mercoledì. Il bus in partenza per Ginevra effettua soste intermedie previste a Venezia Mestre, Verona, Bergamo Orio al Serio, Milano, Torino, Aosta,

Courmayeur e Chamonix.