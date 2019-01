TrustForce, alla direzione vendite arriva Manuel Schiavuta

10/01/2019 10:28

La società di Gian Paolo Vairo accoglie nell'organico il manager, già head of sales in Costa crociere e Valtur. Nuovi arrivi anche nella squadra commerciale

Manuel Schiavuta alla testa del reparto vendite di TrustForce. Il manager, che ha una importante esperienza come direttore vendite in player del livello di Costa crociere e Valtur diventa ora capo della divisione commerciale della società.

“Un ruolo chiave, quello di Manuel, di cui sentivamo il bisogno - dichiara Gian Paolo Vairo, fondatore e ceo di TrustForce – visto che la squadra di sales consultant continua ad ampliarsi per rispondere alle esigenze dei clienti che si affidano alla nostra azienda per distribuire i propri prodotti. Nella nostra organizzazione è un ruolo cruciale: l’head of sales costituisce un punto di contatto tra i vari team di vendita e i brand rappresentati. Considerato che ogni nostro sales consultant segue mediamente tre brand, è importante contare su una figura di raccordo tra le differenti esigenze dei clienti e il lavoro quotidiano della forza vendite”.



Per far fronte alla crescente domanda di servizi, TrustForce ha inoltre rafforzato la squadra commerciale sul territorio attraverso l’inserimento di nuovi promotori: Vittorio Benvenuto, sales consultant della zona Friuli e Veneto Orientale, Marco Comelli, sales consultant in Lombardia, Ferdinando Amadio, anch’egli sales consultant in Lombardia e Claudio Fine, sales consultant del Lazio.

“Ho sempre creduto nel modello di business proposto da TrustForce – commenta Schiavuta - e ritengo che una squadra di sales manager composta da professionisti di esperienza e impegnata su progetti a breve e medio termine possa diventare un valore aggiunto per gli operatori che devono sviluppare rapidamente volumi di vendita. Il team di TrustForce è fondamentale per la crescita professionale ed economica dei nostri clienti: con linee guida chiare e la conduzione di Gian Paolo riusciremo a fornire consulenza e servizi eccellenti a quei partner che vorranno concederci la loro fiducia e preferenza”.