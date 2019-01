Treno dei Sapori: nel 2018 pax a quota 7mila

22/01/2019 11:37

Fatturato di 360mila euro. Per il 2019 gli obiettivi sono ambiziosi

Risultati soddisfacenti per il 2018 di Treno dei Sapori: "Nel 2018 abbiamo registrato un fatturato pari a 360.000 euro - affermano dall'operatore -, trasportando circa 7.000 persone, suddivise su 112 corse che si sono svolte da marzo a dicembre". Per il 2019 gli obiettivi sono ambiziosi: "Ci auguriamo di aumentare le corse e raggiungere gli 8.500/9.000 passeggeri. Le prospettive sembrano essere dalla nostra parte".

Nato nel 2010, Treno dei Sapori registra in prevalenza una utenza tricolore e lavora con gli intermediari: "Il 70% della clientela proviene dall'Italia, mentre il 30% dall'estero, specialmente da Austria, Germania e Svizzera. Lavoriamo abitualmente con le agenzie di viaggio, circa una sessantina dislocate nel Nord Italia, in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, e tour operator esteri, una decina. Normalmente le agenzie per informazioni e prenotazioni si avvalgono del nostro sito web trenodeisapori.it".

Al lavoro al momento sulle novità di programmazione per il 2019, il t.o. evidenzia in particolare l'itinerario "Lago con Gusto": "E' quello che va per la maggiore. Questo programma, oltre alla visita di Iseo e Pisogne, prevede l'escursione guidata a Montisola, la perla del lago d'Iseo che proprio in questi giorni si è candidata a 'European best destination'". n.s.