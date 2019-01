FlixBus sbarca a Linate

23/01/2019 11:45

Si estende il servizio a un altro hub strategico per il trasporto aereo in Nord Italia

FlixBus è ora operativa anche a Linate: alle fermate già esistenti presso i terminal di Lampugnano, San Donato e Sesto San Giovanni la società ne aggiunge un’altra in area milanese, ampliando i punti di contatto con il capoluogo e collegando l’aeroporto con 13 città in Liguria, Veneto, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana e Francia.

Con la nuova fermata, FlixBus mira a fornire una soluzione di trasporto alternativa a chi decolla da Linate e desidera raggiungere senz’auto lo scalo meneghino, ma anche ai milanesi che vivono nei pressi dell’aeroporto e vogliono spostarsi in Italia e verso l’estero in tutta comodità e a prezzi accessibili. Il servizio collega già Linate, senza cambi, con varie città della Riviera Ligure (Genova, Savona, Albenga, Imperia e Sanremo) e del Trentino-Alto Adige (Trento, Bolzano e Rovereto) e con Bologna, Verona, Firenze e Siena. È inoltre disponibile un collegamento diretto internazionale con Nizza.

Tra i fattori che hanno spinto FlixBus a investire su Linate, i numeri registrati a Malpensa e Orio al Serio: a Malpensa gli arrivi e le partenze sono più che triplicati nel solo 2018 grazie anche al lancio dei primi collegamenti internazionali con lo scalo, mentre a Orio, dove FlixBus opera da ben tre anni, si è assistito, sempre nel 2018, a un incremento delle prenotazioni pari a quasi il doppio. Il prestigio di Linate quale hub aeroportuale in nord Italia e la sua prossimità al centro di Milano, che ne fa un punto di arrivo strategico anche per chi viaggia in autobus, hanno svolto, parimenti, un ruolo chiave nella decisione.

"Il successo dei collegamenti con gli aeroporti italiani attesta l’esistenza di un’utenza sempre più propensa a ricorrere a forme di mobilità intermodale, preferendo l’uso combinato di mezzi collettivi all’auto privata. Siamo lieti di poter contribuire a incentivare questo trend, destinato ad avere ricadute positive per l’ambiente e di conseguenza per la società" ha dichiarato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia.

Prima città ad essere raggiunta dagli autobus verdi, Milano si riconferma nuovamente il principale hub della rete nazionale di FlixBus, come dimostrano i collegamenti disponibili con oltre 300 città in 13 Paesi. In virtù della sua posizione, nel 2018 il capoluogo ha assunto crescentemente il ruolo di crocevia tra il Sud e il Nord Europa: proprio a Milano convergono infatti i recenti collegamenti con la Calabria e la Sicilia, che raccolgono un bacino di studenti e giovani lavoratori fuorisede in crescita costante, quelli per la Francia e il nord Europa, e in generale tutte le grandi direttrici nazionali e internazionali che percorrono il continente.

Contestualmente alla recente estensione dei collegamenti verso la Calabria e la Sicilia, è stata potenziata anche la frequenza sulle rotte principali: Venezia è ora raggiungibile fino a 22 volte al giorno, mentre per Firenze e Roma partono fino a 20 corse giornaliere. Inoltre, Torino si raggiunge fino a 15 volte al giorno e Napoli fino a 11 volte al giorno.