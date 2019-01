Eden: i Ciao Club tra le novità Mare Italia e Sardegna

22/01/2019 17:59

Non mancano le novità di prodotto generalista, fiore all’occhiello della stagione è l’inserimento della catena Voi Hotels

Eden Viaggi annuncia la pubblicazione delle nuove edizioni del catalogo Mare Italia e del catalogo Sardegna, esclusivamente dedicato a tutte le proposte del tour operator nell’isola.

Novità assoluta in entrambi i cataloghi, l’inserimento di hotel e resort a marchio Ciao Club che aprono anche in Italia per la prossima stagione estiva. Sotto questo cappello, Eden Viaggi ha riunito alcune delle più belle strutture, principalmente 4 e 5 stelle in varie località in Italia e nel mondo, caratterizzate da una vocazione internazionale, rivolte essenzialmente al target famiglia. In Sardegna propone il Ciao Club Arbatax Park Resort (in esclusiva per la parte cottage), in Sicilia il Ciao Club Le Dune, in Calabria il Ciao Club Kalafiorita Resort e in Puglia i Ciao Club Koinè e Gattarella.

Si riconfermano per la prossima stagione estiva i successi a marchio Eden Village in Sardegna e Sicilia, tra cui EV Spiagge San Pietro, EV Colostrai, EV Altura e EV Li Cupulatti e nel secondo caso l’EV Sikania. Queste strutture sono tutte caratterizzate da un alto livello di servizi, animazione diurna e serale, il Tarta e il Jek Club per l’intrattenimento di bambini e ragazzi e un’offerta culinaria di qualità.

Non mancano le novità di prodotto generalista, fiore all’occhiello della stagione è l’inserimento della catena Voi Hotels con le strutture: Colonna Village (Golfo Aranci – Sardegna), venduta in esclusiva da Eden Viaggi e Alpitour, Arenella Resort (Siracusa – Sicilia), Floriana Resort (Simeri - Calabria) e Alimini (Otranto - Puglia). A queste si aggiungono posti esclusivi come il Forte Village in Sardegna, il Tui Magic Life e il Garden Resort in Calabria.

“Siamo molto soddisfatti del livello di offerta e dei servizi che siamo riusciti a garantire con le proposte a catalogo per la prossima stagione mare, in Italia. Grazie ai rapporti preferenziali e consolidati con le strutture, ben un’ottantina di esse ci hanno riconosciuto una serie di plus esclusivi. Tra queste: prezzo fortemente scontato rispetto al listino ufficiale, le formule prenota prima e bambino gratis, il servizio spiaggia con teli mare gratuiti, la prima fornitura minibar inclusa, un drink di benvenuto - sottolinea Matteo Pazzaglia, product manager Italia di Eden Viaggi -. Infine, per tutte le prenotazioni fatte nelle destinazioni mare in Italia, Eden Viaggi consente di potere annullare senza penali aggiuntive la vacanza fino a 7 giorni prima della partenza”.

Per entrambi i cataloghi sono stati adottati alcuni accorgimenti grafici che razionalizzano al meglio i plus dell’offerta di ciascuna location, fornendo ai clienti una sintesi efficace delle sue caratteristiche. In ogni pagina sono stati inseriti dei box tematici: “Perché conviene”; “Il tuo bimbo in vacanza”; “Amici a quattro Zampe”.

Solo per il catalogo monografico Sardegna è stata inserita una variazione nella struttura del volume: il layout è stato completamente rivisto per facilitare la lettura e la ricerca delle soluzioni di vacanza in tre differenti sezioni. Le prime due contengono gli Eden Village, i resort, i villaggi e gli hotel divisi per le due aree geografiche della regione, la terza racchiude esclusivamente i residence, i residence club e gli appartamenti e rappresenta circa il 30% dell’offerta del tour operator nell’area.