Cinecittà World in due anni arriva a oltre 350mila visitatori

30 attrazioni e 6 spettacoli al giorno, nella prossima stagione aprirà la nuova attrazione del parco, Volarium – Il cinema volante

Si chiude con numeri in grande crescita la stagione 2018 del nuovo parco divertimenti del Cinema e della Televisione di Roma. In due anni, dal 2016 al 2018, Cinecittà World è passata da 108 a oltre 350mila visitatori (+324%), attestandosi come il 2° parco Italiano su Facebook con oltre 420mila fan.

Sempre nel biennio esplodono gli abbonati (+450% da 800 a 3.598 mila), i pacchetti parco+hotel con oltre 13,2mila vendite, segno di un crescente flusso di ospiti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Il fatturato è passato in 2 stagioni da 3,7M a quasi 10 milioni di euro, nonostante una forte riduzione dei costi che ha permesso alla società di raggiungere un sostanziale pareggio economico.

La crescita di Cinecittà World traina il mercato dei parchi divertimento del Lazio, che ha raggiunto 1,5 milioni di biglietti venduti nel 2018.

“Oggi Cinecittà World offre 30 attrazioni e 6 spettacoli al giorno, grazie al piano di sviluppo in corso per cui sono state aggiunte 16 novità in questi 2 anni - dichiara l’amministratore del parco, Stefano Cigarini -, ma lo sviluppo continua: nella prossima stagione apriremo quella che sarà la più importante ed innovativa attrazione del parco, Volarium – Il cinema volante”.

Volarium sarà l’unico flying theatre esistente in Italia: un grande simulatore dinamico ricco di effetti speciali che farà volare i visitatori, sospesi ad oltre 10 metri di altezza, sulle opere di Leonardo da Vinci e sulla Firenze del ‘500, proprio nell’anno in cui ricorre il 500° anniversario della morte del Genio. Cinecittà World riaprirà dal 23 marzo 2019 al 6 gennaio 2020.