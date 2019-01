Albatravel ristruttura la forza vendite

23/01/2019 14:28

Inseriti nuovi professionisti e ridisegnate 4 nuove aree di competenza

Una riorganizzazione importante quella del Gruppo Albatravel-Whl che quest’anno festeggia 30 anni di attività e continua a puntare all’eccellenza nel servizio alle agenzie di viaggio.

Luca Riminucci, direttore vendite del gruppo commenta: “Annunciamo con orgoglio la nuova squadra che si arricchisce di figure dalla forte esperienza allo scopo di potenziare ancor più il

presidio territoriale ed essere sempre più in linea alle esigenze delle agenzie e quelle del mercato. Per questo abbiamo disegnato 4 nuove zone di competenza con nuovi professionisti che si uniranno a risorse che da anni contribuiscono al successo del gruppo”.

Continua Riminucci: “I nostri capi area Oliviero Polli, Simona Mari, Roberto Pagnotta, Renata Pucci e Sabrina Sanò ci aiuteranno nell’obiettivo di consolidare ulteriormente il trend di sviluppo rafforzando il rapporto con le agenzie, anche grazie a una radicata capillarità della rete vendite su tutto il territorio italiano”.

Nuova area per Lazio Sardegna e Umbria con a capo Renata Pucci a seguire direttamente le

vendite di Roma Direzionali e Sardegna assieme a Manuela Iarussi per Roma, Latina e Frosinone e alla new entry Fabiana Fefé, che da più di 20 anni opera come manager nel settore viaggi e che seguirà Umbria, Rieti, Viterbo e Roma.

Sabrina Sanò sarà il nuovo capo area per Puglia Basilicata e Calabria affiancata da Valerio Aga a seguire le zone di Lecce, Brindisi e Taranto e il nuovo ingresso Giovanni Garofalo che, forte di un percorso in ruoli commerciali del settore travel, sarà responsabile per le zone di Bari, Foggia, Basilicata, Calabria, Barletta, Andria e Trani.



Riorganizzata anche l’area Liguria, Piemonte, Lombardia, Val d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige diretta da Oliviero Polli che seguirà direttamente le vendite di Alessandria, Vercelli, Novara, Biella, Verbania, Cusio, Ossola e Milano Direzionali. Polli sarà affiancato da una ricca squadra composta da: Daniela Guglierminotti, new entry che, dopo aver ricoperto ruoli commerciali in grossi gruppi turistici, si aggiunge al team per seguire le zone di Bergamo, Brescia, Lodi, Pavia, Cremona, Milano e Piacenza, Andrea Rivali (Liguria, Torino, Cuneo e Asti), Francesco Delfino (Monza, Brianza, Varese, Como, Lecco, Sondrio e Milano), Lisa Barbieri (Trentino Alto Adige, Padova, Vicenza, Verona e Mantova) e Marco Mattelloni (Friuli Venezia Giulia, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo e Ferrara).



Simona Mari entra in azienda come nuovo area manager per la zona Toscana, Emilia Romagna,

Marche, Abruzzo e Molise, e grazie alla sua esperienza pluriennale in grossi gruppi turistici seguirà direttamente le vendite di Firenze e direzionali Emilia Romagna e Toscana. Ad affiancarla Nicolò Zanotti per le zone di Pesaro, Ancona, San Marino, Emilia Romagna escluso Piacenza e Ferrara, Gabriele Zauli per la Toscana escluso Firenze e Anna Di Colli per Abruzzo, Molise e Marche escluso Ancona e Pesaro.

Roberto Pagnotta, dalla ventennale esperienza nel settore vendite di compagnie aeree e tour

operator, sarà ancora capo area per Campania e Sicilia con la sua squadra composta da Nino

Crispo (Napoli provincia, Caserta, Avellino e Benevento), Valerio Toscano (Catania, Messina,

Siracusa, Ragusa, Enna e Malta) e Tomas Crisafulli (Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta).