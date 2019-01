Toscana: Francesco Palumbo nuovo direttore dell’Agenzia regionale di promozione

25/01/2019 10:04

Sarà Francesco Palumbo il nuovo direttore dell’Agenzia regionale di promozione turistica della Toscana. Andrà a sostituire Alberto Peruzzini, che è mancato lo scorso novembre.

Come si legge su fonti di stampa la nomina ha ottenuto, ieri, parere favorevole a maggioranza. C'è stato il sì del Pd e l’astensione di M5S e Lega, in commissione Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione presieduta da Gianni Anselmi (Pd). Quest'ultimo ha fatto presente che “c’è stato un avviso pubblico, sono stati inviati curricula, il presidente Rossi ha fatto i colloqui e ha poi inoltrato il decreto con il quale palesa il proprio orientamento, rispettando la procedura che prevede il vaglio del Consiglio regionale. Palumbo - prosegue Anselmi - presenta un curriculum ragguardevole e un’esperienza pluriennale. E’ stato, tra l’altro, direttore del dipartimento turismo del ministero per i Beni culturali e del Turismo, dove ha seguito in particolare l’elaborazione del piano strategico turismo 2020 e svolto funzioni di coordinamento della definizione dei progetti strategici realizzati in collaborazione con le Regioni. Si tratta di una figura che presenta un percorso robusto anche nella promozione turistica regionale”.