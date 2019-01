Porto di Chioggia, il "no" del mondo del turismo

25/01/2019 14:33

Federalberghi Veneto e le associazioni turistiche locali si schierano contro il VGate commerciale da 25.000 container, sul quale il comune è chiamato a decidere oggi

Un progetto, quello del VGate di Chioggia, che “sembra porsi in feroce contrasto con gli equilibri socio-ambientali, nonché con la vocazione e il destino turistico locale". E’ questa l’opinione del presidente di Federalberghi Veneto, Marco Michielli, sul porto di interscambio commerciale da 25mila container sul cui progetto oggi il consiglio comunale di Chioggia dovrà esprimersi, dando o meno il via libera.

Un’iniziativa che vede contrario il mondo dell’hotellerie, con Federalberghi che la vede come “un progetto che rischia di schiantarsi con la violenza di un meteorite davanti alle spiagge di Sottomarina e Isola Verde, nel veneziano, in un territorio che da vent’anni cresce sul solco della valorizzazione ambientale, del turismo sostenibile”.

A lanciare l’allarme, con una lettera indirizzata all’intera Giunta e al Consiglio comunale di Chioggia, sono stati il presidente dell’Associazione albergatori di Sottomarina, Giuliano Boscolo Cegion, gli operatori degli stabilimenti balneari, dei campeggi e del commercio. Che incassano il sostegno di Federalberghi Veneto e parlano del rischio di danni irreversibili per la città d’arte e per il litorale, perché nei progetti ‘quel’ porto è troppo vicino alle spiagge.

“L’inquinamento atmosferico delle polveri sottili e degli scarichi delle navi si muoverebbe verso la costa - spiega Cegion -. Chioggia-sistema, scelta dalle famiglie per la qualità dell’aria e lo iodio del mare, perderebbe irrimediabilmente l’appeal conquistato in anni di politiche di tutela ambientale. La stazza delle navi, la diversa provenienza (magari da paesi dove le norme di sicurezza sono meno stringenti di quelle europee), potrebbero compromettere la qualità del mare, con il rischio di sversamenti di materiale inquinante”.

“Oltretutto, il progetto non specifica quale sarà il contenuto dei container – aggiunge Boscolo Cegion – Per quel che ne sappiamo, potrebbe trattarsi delle più svariate materie per la lavorazione industriale chimica, manifatturiera, e non si può escludere che vi possano essere anche materiali radioattivi”.

Michielli condivide le preoccupazioni del collega di Chioggia, e scrive a sua volta al comune ricordando che “Il turismo è il perno per lo sviluppo e la crescita dell’economia di Chioggia e del suo litorale. Un turismo da sempre rispettoso dello splendido ambiente naturale e paesaggistico-culturale in cui è contestualizzato. Alla luce di questi importanti fattori, vi esorto a pensare e costruire la governance locale guardando al futuro del vostro territorio in una visione di reale opportunità, e non in un’ottica opportunistica”.