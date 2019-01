Dimensione Turismo: "Assistenza e professionalità non si mettono in dubbio"

29/01/2019 08:40

Mario Di Nicolantonio traccia un bilancio positivo del 2018 e riconferma i programmi verso Myanmar, Bali e Cipro Nord

“Abbiamo chiuso il 2018 con un segno più nei vari settori”. Così commenta la chiusura dell’esercizio scorso Mario Di Nicolantonio, fondatore di Dimensione Turismo, che da 35 anni punta su un discorso di servizio e assistenza per distinguersi sul mercato. “Cipro. Oriente, Brasile, il settore incentive, che ha migliorato ulteriormente le sue performance – aggiunge – tutte le aree di business hanno risposto bene”.

Per i prossimi mesi Dimensione Turismo riconferma le partenze garantite per visitare il Myanmar con voli Singapore Airlines e per l’estate “proporremo per l’undicesima volta Cipro Nord con l’Hotel Kaya Artemis in trattamento all inclusive, raggiunto da charter settimanale in programma da giugno a settembre operato da Tailwind".

“Per il lungo raggio puntiamo su Bali con tutte le isole – dichiara Di Nicolantonio -, una destinazione che continua a vendersi bene. Operiamo con Tap”. In Brasile, invece, dove l’imprenditore veneto ha un hotel di proprietà a Natal, “lavoriamo in particolare con brasiliani, argentini, mentre gli italiani rappresentano meno del 10% della clientela totale”.

Con un 40% di gruppi e un 60% di individuali, l’operatore collabora attivamente con una selezione di 600 agenzie di viaggi del Nord Italia.

“Il mercato sta rispondendo e le agenzie – conclude - possono lavorare bene con noi. Assistenza e professionalità sono valori che, per noi, non si mettono in dubbio”. l.d.