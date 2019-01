Volonline: sinergie con Msc e Sandals per i Caraibi up level

31/01/2019 16:39

Il t.o. chiama a raccolta le migliori agenzie della regione Campania per presentare a una settantina di agenti le novità della spring/summer 2019

A due mesi dall’apertura della sede di Pozzuoli, Volonline Tour Operator chiama a raccolta le migliori agenzie della regione Campania per una serata dedicata alla programmazione up-level sui Caraibi, in collaborazione con due partner, Msc Crociere e Sandals Resorts International.

All’evento, in programma questa sera, giovedì 31 gennaio, al Montespina Park Hotel, sono attesi una settantina di agenti che avranno la possibilità di scoprire in anteprima le novità della spring/summer 2019 rivolte alla fascia di clientela più esigente e alto-spendente: un target molto fedele alle agenzie di viaggi, che dimostra di apprezzare il servizio e il valore aggiunto offerto dalla filiera professionale nell’organizzazione della vacanza.

Tra le proposte suggerite dal t.o. ci sono quelle più tradizionali, ideali anche per le coppie in viaggio di nozze, rientrano i programmi che prevedono un tour o un city break negli Stati Uniti seguito da un soggiorno mare in una delle 16 strutture Luxury Included e Couple Only di Sandals Resorts, come il Sandals Grande Antigua ad Antigua e il Sandals Royal Bahamian a Nassau, da sempre tra i best seller di Volonline.

Non mancano i combinati con Msc Crociere, che offre programmi dedicati ai Caraibi con partenza da Miami: si spazia dai Caraibi occidentali ai Caraibi orientali, e da “long cruises” di 2 settimane a minicrociere di 3 notti. Da segnalare anche la possibilità, unica nel suo genere, di interrompere la navigazione alle Bahamas per soggiornare qualche notte sulla terraferma, ospiti del Sandals Royal Bahamian a Nassau, per poi riprendere la crociera.

Soddisfazione espressa da Michele Guardascione, direttore Sud Italia Volonline, per "l'nteresse dimostrato dal trade nei confronti della nostra programmazione dedicata al Sud Italia e siamo felici di presentarla in collaborazione con 2 partner storici, come Msc Crociere e Sandals Resorts International”.

"Questa sinergia si prospetta come un’ottima opportunità di crescita del business nei Caraibi più esclusivi accanto a Volonline e Msc Crociere - commenta Paola Preda, country manager Italy Sandals Resorts International -, due partner dinamici e focalizzati sulla destinazione. Presenteremo tutti i plus dei Sandals Resorts (solo per coppie di adulti) e dei Beaches Resorts (per famiglie) e della formula Luxury Included, che garantisce un numero di servizi di qualità. Dalle immersioni ai ristoranti gourmet alla carta, è tutto incluso nel prezzo del soggiorno”.

“Il nostro obiettivo è valorizzare al meglio la versatilità del prodotto crociera - afferma Francesco Manco, area manager Msc Crociere per Campania, Basilicata, Calabria e Molise - quindi siamo disponibili a collaborare con tour operator e catene alberghiere che ci permettono di costruire combinazioni innovative, disponibili solo in agenzia di viaggi”.

L’evento di Napoli sarà il primo di due appuntamenti di presentazione: il prossimo è in programma all’inizio di aprile a Venezia, e sarà ospitato a bordo di una nave Msc Crociere.