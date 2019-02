Il piano del Kerala per incentivare il turismo

01/02/2019 10:39

Famosa per l'Ayurveda, l'antica scienza del benessere, la regione ha ospitato nel 2017 oltre un milione di turisti di cui 23.137 italiani

“Se lo scorso anno non avessimo avuto problemi con le inondazioni, che hanno di fatto frenato gli arrivi, avremmo superato di gran lunga i numeri del 2017. Ma auspichiamo comunque di chiudere il 2018 in linea con l'anno precedente alla luce del buon andamento degli ultimi mesi del 2018. Inoltre, abbiamo messo in atto una politica di collaborazione con le compagnie aeree, operatori locali e strutture ricettive per incentivare il turismo nel Kerala”. A parlare è Rani George, secretary di Kerala Tourism, durante il workshop 2019, cui hanno partecipato numerosi rappresentanti dell'industria turistica della regione indiana.

La manager ha sottolineato che il Kerala ha ospitato nel 2017 oltre un milione di turisti internazionali, di cui 23.137 italiani e che il Paese è presente alle più importanti fiere di turismo europee e italiane tra cui la prossima Bit.

“La destinazione indiana è stata nominata dal magazine National Geographic Traveler tra i primi dieci paradisi al mondo – ha ribadito Rani George -. Il Kerala ha una storia di 3.000 anni e il suo territorio, grazie al clima tropicale vanta un'ampia rete di fiumi, lagune, laghi, canali, riserve e parchi naturali che ospitano rare specie di piante e animali. Inoltre, con l'introduzione di Responsible Tourism Mission nel 2017, la nuova policy pone in primo piano le iniziative di turismo sostenibile e sarà affiancata da una politica agricola per lo sviluppo del turismo agricolo, concentrandosi su piantagioni e fattorie”.

Gli italiani amano molto il Kerala e, insieme ai tedeschi, sono tra i primi estimatori dell'Ayurveda. “L'antica scienza del benessere è praticata oggi con le stesse regole e sistemi del passato, ma non solo: la bellezza del territorio, le tradizioni, la nostra accoglienza rendono il Kerala una terra destinata ad ospitare in futuro ancora più italiani”.

In Kerala dall'Italia si arriva con Air India e con Emirates con collegamenti quotidiani. “Il Kerala – ha rimarcato Rani George – è l'unico stato indiano con 4 aeroporti internazionali. Il periodo migliore per visitarlo è da ottobre a febbraio e la durata media del soggiorno è tra i dieci e i quattordici giorni”.

Nel corso del 2019 saranno organizzati fam trip per tour operator, agenti di viaggi, stampa e blogger. a.to.