Nuovo direttore vendite per Fruit: è Dimitri Terenzi

01/02/2019 14:12

Il tour operator annuncia la nomina del dirigente commerciale e accoglie al contempo nel suo team nuove figure professionali per presidiare al meglio le regioni-chiave

E’ Dimitri Terenzi il nuovo direttore vendite di Fruit Viaggi. Con l’occasione il tour operator, che sta sviluppando la sua gamma di prodotto in parallelo alla rete commerciale, ha varato diversi altri innesti professionali. Così, Claudio Fine andrà a coprire la città di Roma e parte della regione Lazio, mentre Ferdinando Amadio e Gianluca Urro si divideranno rispettivamente le province della Lombardia, il Trentino e parte del Veneto.

“Il potenziamento della squadra commerciale, guidata da un nuovo direttore vendite – si legge in una nota di Fruit - risponde alla volontà di garantire su scala nazionale un supporto importante alle agenzie nella vendita e nella conoscenza del prodotto, anche alla luce degli impegni assunti da Fruit Viaggi per gli aeroporti di Roma, Milano, Bergamo, Verona e Venezia”.

“Con grande motivazione intraprendo questa nuova avventura professionale – sono le prime parole del neo-nominato Terenzi - in un’azienda in forte crescita e che ha deciso di segnare un nuovo corso sulla base di una solida progettualità con l’ambizione di occupare una posizione sempre più importante nel panorama del tour operating italiano. Grazie alla diversificazione della programmazione e al potenziamento della rete commerciale, Fruit Viaggi sarà in grado di soddisfare ulteriormente le esigenze delle adv italiane sia dal punto di vista della disponibilità del prodotto sia per ciò che concerne il rafforzamento del contatto e della collaborazione, andando a presidiare con maggiore forza regioni-chiave quali Lazio e Lombardia e l’area del Nord-Est”,