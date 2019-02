Ixpira in tour incontra le agenzie

04/02/2019 14:32

Dieci tappe che termineranno a fine marzo e saranno l'occasione anche per presentare tutte le novità. Si inizia il 7 febbraio a Lamezia Terme



Ixpira in tour per incontrare le agenzie. Al via una serie di appuntamenti per un momento di confronto e di approfondimento con le adv, per farsi raccontare direttamente dagli agenti di viaggio gli umori del mercato e coglierne le nuove richieste, così da proporre soluzioni sempre in linea con i continui cambiamenti.



Gli incontri itineranti partiranno a inizio febbraio dalla Calabria per proseguire poi in Sicilia, Puglia, Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Piemonte. Dieci tappe che termineranno a fine marzo e saranno l'occasione anche per presentare tutte le novità di Ixpira in procinto di essere implementate sulla piattaforma on line, novità riguardanti nuovi contenuti e nuove funzionalità. Si inizia il 7 febbraio a Lamezia Terme, il 12 a reggio Calabria, poi il 13 a Messina, il 19 febbraio a Torino, il 20 a Parma. Seguono Taranto il 26, il 12 marzo Terni, Perugia il 26 e infine il 27 marzo si chiude ad Arezzo.

Ad accompagnare il viaggio di Ixpira lungo l'Italia, in alcune tappe, saranno L'Ente del Turismo di Malta, in occasione del lancio dei nuovi collegamenti aerei Lamezia Terme e Perugia su Malta, e il broker assicurativo Webins. "Ogni appuntamento sarà dedicato anche alla presentazione del progetto Ixpira – sottolinea Guy Luongo, Ceo dell'azienda - a coloro che ancora non ci conoscono e a coloro che hanno cominciato a lavorare con noi. Tutti sono invitati a partecipare per scoprire il nostro sistema di servizi e tecnologie innovative per la vendita di tutta la filiera dei cosiddetti “servizi turistici”. Una piattaforma che si rivolge alle adv proponendo servizi di prenotazioni alberghiere, transfer, escursioni, assicurazioni, tour, biglietti aerei (anche delle low cost) con personale specializzato per la gestione di gruppi business e leisure".