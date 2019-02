MarinoBus: fatturato a +12%

06/02/2019 08:33

Un risultato frutto dell'aumento del numero di passeggeri trasportati, cresciuto del 16%

Marino S.r.l., azienda pugliese di trasporto passeggeri su gomma anche a livello internazionale, si dichiara soddisfatta dei risultati ottenuti nel 2018 e li considera il miglior presupposto per il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi nei prossimi mesi.

L’anno appena concluso ha confermato il netto andamento di crescita già registrato nel 2017 e testimonia la validità delle scelte strategiche aziendali: sebbene il bilancio economico-finanziario debba essere ancora depositato, le stime praticamente definitive attestano un incremento del fatturato pari al 12% (rispetto ai circa 39 milioni di euro dell’esercizio precedente). Un risultato frutto del sostanzioso aumento del numero di passeggeri trasportati da MarinoBus, che è cresciuto del 16%. Nel 2018 è stato registrato un aumento generale dei collegamenti giornalieri (+15% di corse).

Le linee a lunga percorrenza - in particolare, con le tratte Nord-Sud Italia a/r - si confermano nettamente il core business dell’azienda e, nonostante il grado di maturità che caratterizza il servizio e i numeri di collegamenti e passeggeri già vantati, sono riuscite comunque a registrare un significativo incremento del 5%.

Ottimi riscontri, inoltre, si sono avuti anche sulle tratte a media e breve percorrenza dove il tasso di crescita si è attestato a +16%.

I dati premiano: l’impegno della società nell’incrementare la capillarità delle fermate; le partnership con vettori internazionali, quali l’azienda francese Ouibus, la spagnola Alsa e la britannica National Express; il gradimento dell’utenza per i collegamenti da e verso l’estero che hanno nell’hub di Milano il proprio snodo cruciale; gli accordi con storiche realtà italiane del settore quali Ferrovie del Gargano in Puglia e Sais Autolinee e Autoservizi Salemi in Sicilia.

Proprio l’alleanza con queste ultime due compagnie, sotto il comune brand BigBus, ha consentito l’inaugurazione delle nuove linee a lunga percorrenza Puglia – Sicilia a/r e la conseguente estensione significativa della copertura nazionale di MarinoBus. Un risultato amplificato, stavolta al settentrione, dai nuovi collegamenti a breve percorrenza che uniscono Bologna a 25 destinazioni del Nord Italia e da quelli a lunga percorrenza verso gli aeroporti lombardi di Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio.

Tra le performance migliori dell’anno, sono da segnalare: tra le tratte a breve percorrenza, il +18% di passeggeri sulla Napoli-Bari; tra quelle a media, il +22% sulla Roma-Foggia; infine, tra quelle a lunga, il +31% sul collegamento Torino-Napoli che comprende anche le fermate di Milano, Bologna, Roma e Caserta.

“Il 2018 ha premiato la nostra strategia di puntare sull’ampliamento dell’offerta a livello locale, nazionale e internazionale, sull’erogazione di un servizio sempre più completo, comodo ed efficiente per i nostri viaggiatori nonché sulla volontà di rispondere al meglio alle sfide crescenti del mercato e, in particolare, della concorrenza anche internazionale - commenta Gerardo Marino, amministratore unico di MarinoBus -. Confortati dai risultati ottenuti, nel 2019 ci prefiggiamo il consolidamento dell’attuale quota di mercato, l’accrescimento della capillarità della rete con aumento delle località servite e, ultimo ma non ultimo, l’incremento del fatturato sempre in doppia cifra percentuale”.

Per questa ragione, MarinoBus continuerà nelle politiche d’investimento in innovazione che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso e che stanno alla base dei propri successi: innovazione tecnologica, tramite la controllata Sitrap, software house interna che realizza ed eroga soluzioni e servizi informatici per l’azienda e per altre realtà di settore; innovazione digitale, soprattutto in ambito marketing, per migliorare ulteriormente la reputazione del marchio e il posizionamento dell’offerta nei mercati target; innovazione della flotta aziendale, con rinnovo costante degli automezzi come testimoniato – ad esempio – dall’acquisto e dall’entrata in servizi di 20 nuovi bus Setra 531 DT dotati di tecnologie all’avanguardia, nel rispetto delle politiche aziendali che prevedono un’anzianità di massimo 5 anni di vita per ogni veicolo.

Infine, il management sarà come sempre attento a rispondere ai bisogni emergenti dell’utenza esistente e potenziale, ad esempio – già a breve – con la campagna per Matera Capitale della Cultura 2019.