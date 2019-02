Friuli Venezia Giulia punta sulle eccellenze del territorio

06/02/2019 15:32

Il Friuli Venezia Giulia porta alla Bit di Milano tante novità e presenta un bel calendario di eventi allo stand della fiera che si terrà a Milano dal 10 al 12 febbraio. Si inizia il 10 con la presentazione del nuovo sito dedicato alla Grande Guerra ad uno strumento valido prima di partire per conoscere tutte le testimonianze tra musei e trincee, memoriali e monumenti, presenti sul territorio regionale e andare a visitarle.

Sempre domenica ci saranno due appuntamenti dedicati alla montagna e allo sport, al mattino e al pomeriggio, con l'atleta plurimedagliata Margherita Granbassi, testimonial per la montagna invernale del Friuli Venezia Giulia, ci racconta la sua esperienza con il territorio. Per l’occasione sarà presentata al pubblico la 22° edizione del Campionato Mondiale di Deltaplano, che vedrà i cieli del Fvg protagonisti assoluti dell’evento. All'ora di pranzo appuntamento con Cheese and greet: il formaggio Montasio incontra il pubblico e i vini del Collio

Lunedì si inizia con assaggi d’autore: l’enogastronomia dialoga con il territorio. Una conversazione con lo chef 2 Stelle Michelin Emanuele Scarello che interpreta i prodotti del territorio del Friuli Venezia Giulia. Prevista la partecipazione dell’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini che affiancherà lo chef durante la presentazione. Si conclude il 12, con Link&drink, La Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia incontra gli operatori specializzati per un breve viaggio tra i sapori tipici del territorio.