Singapore Airlines lancia il KrisLab per l'innovazione digitale

13/02/2019 17:44

Singapore Airlines ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo laboratorio di innovazione digitale, KrisLab. La presentazione di KrisLab è in linea con il Digital Innovation Blueprint della compagnia aerea lanciato nel 2018. All’interno del progetto Blueprint, Sia sta lavorando per sviluppare la community dell'aviazione digitale e della travel technology a Singapore, attraverso collaborazioni con organizzazioni come l'Agenzia per la Scienza, la Tecnologia e la Ricerca, l’Università Nazionale di Singapore (NUS) e altri partner e con il sostegno dell'Autorità per l'Aviazione Civile di Singapore (CAAS) e dell'Ente per lo Sviluppo Economico (EDB).

L’inaugurazione di KrisLab presso lo Sports Club del Gruppo SIA è stata presenziata dal ministro per il Commercio e l'Industria, Chan Chun Sing, insieme a rappresentanti delle principali organizzazioni partner. KrisLab è uno spazio di lavoro collaborativo all’interno del quale lo staff del Gruppo Sia può sviluppare idee innovative con partner esterni, start-up, incubatori e acceleratori consolidati.

"Il lancio di KrisLab è un importante passo avanti nel nostro viaggio di trasformazione digitale ed evidenzia la nostra ambizione di essere la compagnia aerea leader nel mondo in ambito digitale. Siamo costantemente impegnati a migliorare ulteriormente le nostre competenze digitali fornendo allo staff gli strumenti e l'infrastruttura adeguati per sviluppare nuove idee, oltre a collaborare con partner esterni e start-up per contribuire a vincere le sfide del mercato", ha dichiarato il ceo di Singapore Airlines, Goh Choon Phong.

