La crème del prodotto generalista nel mare Italia by Gattinoni

18/02/2019 09:00

Presentata la brochure: 80 strutture al 18% di commissione

I programmi di tour operating di Gattinoni Mondo di Vacanze rinforzano il mare Italia: le agenzie del network hanno a disposizione quest’anno 80 strutture, scelte secondo la filosofia dell'unicità. "La creazione di prodotto proprio nasce dall'esigenza di dare una personalizzazione alla vita del network, senza sovrapporsi all'offerta dei tour operator di cui siamo partner - argomenta il direttore generale, Sergio Testi -. Vogliamo mettere a disposizione qualcosa di diverso, per i clienti delle nostre adv. Abbiamo iniziato questo percorso di distinzione con la brandizzazione delle agenzie, apprezzato al punto che l'adesione è passata dal 70 al 90%. Parallelamente, il concetto della differenziazione continua con il prodotto: entrando nei punti vendita Gattinoni si possono trovare anche viaggi più personalizzati, come un t.o. che fa grandi numeri non riesce a realizzare".

A Sabrina Nadaletti, direttore turismo, il ruolo di supervisione, coadiuvata dalla new entry Gianni Galli. "Il mare Italia nasce su una prima raccolta di 30/40 strutture contrattualizzate per il Mice, sulle quali abbiamo aggiunto quanto le agenzie ci hanno chiesto: resort per famiglie, vicine alle spiagge, con servizi a 360°". Fino al 30 aprile le vendite sono incentivate da una super commissione fino al 18%. La Sardegna a guidare i programmi, poi Puglia e Calabria tra le regioni balneari. "Abbiamo preso il meglio del prodotto generalista", conclude Testi.

Nel 2018, il mare Italia ha rappresentato il 25% del fatturato Selected, considerando anche le catene alberghiere e gli hotel singoli.

Con la Pasqua inoltrata, il network si dice consapevole delle criticità, anche se con febbraio le richieste sembrano avere innestato una marcia in più rispetto a gennaio. p.ba.

Nella foto: Sabrina Nadaletti, Alberto Albéri, Gianni Galli, Sergio Testi, Isabella Maggi