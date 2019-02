Itinera, la Sardegna a caccia dei crocieristi luxury

20/12/2018 11:27

Un progetto multiregionale tra Italia e Francia costruisce itinerari esperienziali e non banali per attrarre i cruisers che fanno scalo sull'isola: un bacino potenziale da 400.000 pax all'anno

Attrarre il segmento dei crocieristi luxury con una gamma di itinerari a terra all’insegna dell’eccellenza e della sostenibilità. E’ questo l’obiettivo di ItinERA, Itinerari Ecoturistici in Rete, progetto di cooperazione biennale partito nel febbraio 2017 che coinvolge cinque regioni europee (Sardegna, Toscana e Liguria per l’Italia, Corsica e Var per la Francia) e diversi partner istituzionali, in primis le varie Camere di Commercio locali.

L’iniziativa, parte del programma Interreg marittimo - IT e FR - Maritime 2014/2020, mira, nelle parole degli organizzatori, a “individuare itinerari esperienziali qualificati per il crocierismo di nicchia e a favorire lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese del settore ecoturistico attraverso azioni innovative di valorizzazione turistica in chiave sostenibile delle regioni coinvolte”.

In tal senso, la Sardegna può già contare su circa 250 toccate nave e su un bacino potenziale di 400.000 crocieristi (dati 2018), con delle previsioni di crescita specie su Porto Torres e Cagliari. Anche per questo, la regione ha appena organizzato un educational – che ha toccato, oltre al capoluogo, Oristano, Tharros e Cabras nel Sinis, Santu Lussurgiu nel Montiferru, Nuoro e Mamoiada in Barbagia e infine Baunei in Ogliastra - per “testare” e presentare gli itinerari che la Regione intende trasformare in veri e propri prodotti turistici.

E se l’obiettivo è quello di desegmentare tematicamente l’offerta della Sardegna nell’ambito del turismo culturale, ambientale, dei borghi e dell’enoturismo, itinerari come “Suoni e sapori di Cagliari”, “Ogliastra Blue Zone: la dieta dei centenari” e “Alghero i Nurra experiéncia” raccontano bene la filosofia di base fin dai loro “titoli”.

“Con questa e altre azioni portate avanti in questi mesi – ha spiegato l’assessora regionale al Turismo Barbara Argiolas – stiamo promuovendo uno sviluppo turistico di qualità e sostenibile, mediante la costruzione di una destinazione multiprodotto e multitarget, che possa attrarre anche flussi di nicchia come numeri ma interessanti sotto il profilo economico come quello delle crociere tematiche. Ambiente, paesaggio, identità, tradizioni, qualità della vita e cibo sono attrattori molto interessanti per i viaggiatori che cercano esperienze di viaggio differenti”. g.m.