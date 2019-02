Gruppo Una: nuovi investimenti per il settore Mice

26/02/2019 15:47

Previsti il lancio di un’intera sezione web dedicata alla meeting industry, un ampliamento del team e un nuovo ufficio prenotazioni per gli alberghi di Milano e Varese

Gruppo Una annuncia importanti novità nel settore Mice con l’obiettivo di raggiungere una crescita del segmento, che nel 2018 ha rappresentato il 22% del fatturato complessivo. Tra le iniziative messe in campo per il 2019 spiccano il lancio della nuova sezione del sito web dedicata alla meeting industry, l’ampliamento del team e un nuovo ufficio operativo per la piazza di Milano e Varese. Il concetto chiave è mettere il cliente ancora più al centro delle attività, migliorando la qualità percepita e rendendo la comunicazione più utile e targettizzata.

Va proprio in questa direzione la realizzazione di un’intera sezione del sito web dedicata a meeting ed eventi, con cui Gruppo Una vuole proporsi sempre più come una realtà responsive e proattiva rispetto alle esigenze dei partner di vendita. Tra le novità, il sito offre la possibilità di consultare l’offerta completa di strutture e sale meeting, filtrare per capienza sale e tipologia di evento, scaricare le schede prodotto dedicate - complete di planimetrie e caratteristiche tecniche - e richiedere preventivi online attraverso la compilazione del form dedicato.

Per supportare il progetto di sviluppo, Nicola Accurso - responsabile sales e marketing, brand, communication, revenue e distribution - ha recentemente potenziato la squadra con l’ingresso di Claudia Vanni nel ruolo di Mice International sales director: grazie alla profonda conoscenza del settore, maturata nel corso della sua esperienza ventennale nel campo dell’hospitality, Claudia si occuperà della gestione di tutto il mondo internazionale con l’obiettivo di far crescere ulteriormente il segmento.

Nell’ottica di rendere ancora più efficace e tempestiva la risposta di Gruppo Una in una piazza strategica come quella milanese, il nuovo ufficio Mice Milano, basato presso l’Unahotels Expo Fiera Milano, vuole inoltre proporsi come modello snello e agile nella gestione delle offerte per il segmento Mice e gruppi.

Alla base della strategia di crescita per il 2019, si conferma un’offerta estremamente ampia, testimoniata dai numeri di Gruppo Una: 18.500 metri quadri di sale riunioni e conferenze perfettamente attrezzate in 18 destinazioni, 177 spazi per eventi, 4.500 camere in 31 hotel e resort specializzati Mice e 11 ville private per feste esclusive ed originali, sono la solida base che "ha decretato il successo del segmento nel 2018 e che contribuirà a raggiungere i nuovi obiettivi", afferma il gruppo.

L’ampio portafoglio di strutture posizionate lungo tutta la Penisola è in grado di rispondere alle diverse esigenze della meeting industry per le sue peculiarità: a Milano è presente un gruppo di 12 hotel tra cui spicca l’Unahotels Expo Fiera Milano e i suoi due saloni principali, entrambe in grado di ospitare fino a 1.200 partecipanti; rimanendo in Lombardia, è notevole per la sua plenaria anche l’Unahotels Varese. Due le principali strutture dedicate al congressuale di Bologna, l'Unahotels Bologna Fiera e l’Unaway Congressi Hotel Bologna San Lazzaro dotato di un centro congressi autonomo per grandi eventi, lanci di prodotto e mini fiere. Spostandosi in Toscana, Versilia Lido di Una Esperienze è ideale per meeting a un passo dal mare, mentre a Roma si distingue l'Unahotels Decò Roma con la sua sala congressi modulabile e grandi vetrate sul tetto. Infine in Sicilia si trovano l’Unahotels Naxos Beach, con un centro congressi autonomo, l’Unahotels Capotaormina caratterizzato da una stupefacente posizione su un promontorio a picco sul mare e il centralissimo Palace Catania di Una Esperienze, con l’Etnea Roof Restaurant & Bar e una meravigliosa vista dell’Etna e della città. Tante anche le strutture dotate di charme particolare e ideali per il mercato dell’incentive all'insegna dell'esclusività, dalla villa antica al resort sul mare, dal golf hotel al palazzo storico.