Ancona, confermato il fly&cruise con Costa

27/02/2019 10:40

Per la stagione estiva 2019 l'aeroporto marchigiano prevede tre partenze per gli itinerari nordeuropei della compagnia di navigazione

Una conferma della formula volo più crociera anche per il 2019. E’ questa la novità che arriva dall’aeroporto di Ancona, che per il quinto anno consecutivo registra la proposta di Costa Crociere rivelatasi in grado di incrementare nel corso degli anni di collaborazione il numero di rotazioni e destinazioni raggiungibili direttamente dall’aeroporto delle Marche.

Per la stagione estiva 2019, saranno quindi disponibili due voli tra Ancona e Stoccolma per la crociera Capitali del Baltico a bordo di Costa Magica (sabato 8 Giugno e sabato 27 Luglio) e uno per Crociere sui Fiordi (venerdì 28 Giugno).

Tutti gli itinerari di Costa con volo charter dall’aeroporto di Ancona prevedono inoltre la possibilità di consegnare il proprio bagaglio al check-in e ritrovarlo direttamente in cabina.