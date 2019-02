Elvy Tours, prima tappa del roadshow Corsica

27/02/2019 17:44

Presentata ieri sera alle adv di Genova e Riviera la ricca programmazione che Elvy Tours

ha racchiuso nel monografico Corsica

E’ la prima di 5 presentazioni dedicate alla Corsica e al suo monografico tra Lombardia, Piemonte, Toscana e Liguria che coinvolgerà 250 agenzie. “Sono oltre un migliaio le adv che già lavorano con noi, siamo fiduciosi in una crescita grazie anche alle nuove aree di distribuzione: Roma e provincia e l’Emilia”, afferma a questa agenzia di stampa Marco Bernardi, business development manager di Innovenia. Presenti una ventina di strutture nuove, new entry il prodotto adventure, con la proposta trekking GR 20 (sentiero a lunga percorrenza che attraversa tutta l’isola, ndr), che include pernottamenti nei rifugi sia per individuali, sia per gruppi. Anche per i mountain biker, tour e proposte inedite.

Nuovo segmento anche per i campeggi, con un tour Camping Around, combinati in 2 o 3 tappe e Camper in libertà, con soluzioni da 7 a 29 giorni, traghetto incluso. In preparazione pacchetti per il festival internazionale Calvi on the Rock, dj set provenienti da tutto il mondo, che si svolgerà la prima settimana di luglio.

Elvy Tours nel 2018 ha trasportato “oltre 1.500 passeggeri – spiega Davide Valpreda a.d. di Innovenia –. La previsione per l’anno in corso è di chiudere con un incremento del 10 –15%. Offriamo commissioni dedicate, con over molto significative, fino a 10 punti, nei periodi di spalla, per gli ‘Imperdibili 3’, i residence Castell’Verde e Moby Dick, affacciati sulla baia di Santa Giulia e il villaggio Marina d’Oru a Ghisonaccia”.

I due manager concludono ribadendo che “per la prima volta le spese di gestione pratica sono commissionabili e includono: la gestione della prenotazione, l’assicurazione medico/bagaglio e quella annullamento viaggio” In preparazione il catalogo Austria, che sarà nelle agenzie dopo la metà di marzo. Avrà stagionalità quasi annuale. Valpreda prevede nel 2020 la programmazione annuale. Anche all’Austria roadshow dedicato. g.c.