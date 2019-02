Un crocierista su tre viaggia su navi realizzate da Fincantieri

28/02/2019 17:40

Oggi a Monfalcone consegnata Costa Venezia alla presenza del vice presidente del Consiglio Matteo Salvini e del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga

"Fincantieri orgoglio della regione, orgoglio d'Italia. Un crocierista su tre viaggia con navi realizzate nei nostri cantieri". A parlare durante la consegna di Costa Venezia, studiata per il mercato cinese, è stato Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri che ha ricordato che tra navi consegnate e quelle in ordine Fincantieri ne ha realizzato 143. "Costa Venezia è un prodotto nato dalla partnership storica con il Gruppo Carnival e Costa Crociere. Una volta in Cina, la nave metterà in mostra tutta la sua italianità in un mercato ancora inesplorato che aprirà un nuovo capitolo nella storia di Fincantieri".

Hanno preso parte alla cerimonia Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio e il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Entrambi hanno plaudito alla professionalità dei lavoratori e alla capacità di un'industria di rappresentare il nostro paese all'estero.

Costa Venezia, bandiera italiana, stazza lorda 135.500 tonnellate, lunga 323,6 metri può accogliere fino a 5.260 passeggeri. Tra qualche giorno partirà per Shanghai in una crociera, "full" di 53 giorni. a.to.