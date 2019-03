Il futuro? Mobile, machine learning, realtà virtuale

04/03/2019 08:34

Questi i temi di “Comunicare il turismo Domani” convegno di Brandsavetheworld che vede tra i relatori Valentina Quattro per Tripadvisor

E’ Travel Hashtag il tema del convegno organizzato da Brandsavetheworld a Palazzo Montemartini di Roma che vede partecipare diverse aziende per ”Comunicare il turismo Domani”.

A salutare gli ospiti Nicola Romanelli, founder di Brandsavetheworld. “Un format informale, focalizzato sui contenuti dei grandi protagonisti del mondo del turismo che partecipano al programma”.

Si parla di portali e Valentina Quattro, portavoce Tripadvisor, racconta come si è trasformato il sito in questi ultimi tempi diventando un vero e proprio “social” di viaggi. “Il nostro obiettivo era creare un dialogo tra viaggiatori e proprietari, dare trasparenza, e crediamo di esserci riusciti, rivoluzionando il mondo dei viaggi”. Tripadvisor attualmente influenza il 10% dei viaggi mondiali per un valore di 500 miliardi di dollari, coinvolgendo 400 milioni di utenti unici al mese con 730 milioni di recensioni e opinioni sul sito. Secondo Valentina Quattro, i trend del futuro vedranno sempre più in primo piano i contenuti importanti per gli utenti nella pianificazione ancor prima della recensione che avevamo già consolidata. “Le future aree di sviluppo saranno: la crescita sempre maggiore del mobile, dell’online booking, del machine learning e i dati, la realtà virtuale”, avverte la manager. l.s.