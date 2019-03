Napoleon: "La Corsica risposta alle richieste d'agenzia"

05/03/2019 09:38

La meta è stata inserita anche nel catalogo Vacanze con stile, dedicato ad un target medio-alto

In casa Napoleon la stagione 2019 è iniziata "come quella del 2018, a singhiozzo" e tra le motivazioni c'è anche la Pasqua di quest'anno e il suo calendario. La scelta del t.o. è stata quella di investire sul fronte della programmazione con l'inserimento della Corsica, come già comunicato. Una scelta legata al fatto che la meta combacia "per tipologia di prodotto e territorio a quanto già proponiamo, chiudendo il cerchio assieme a Elba, Toscana e Sardegna - commenta a Guida Viaggi Marco Rosselli, responsabile commerciale dell'operatore -. Proponiamo le strutture da abbinare al trasporto marittimo con tariffe operatore, oltre alla proposta dei soggiorni liberi anche per la Corsica".

Le vendite sono partite da poco e il t.o. dimostra di credere molto nella nuova meta, "che ci è sempre stata chiesta dalle adv e che meglio si sposa con le soluzioni da noi offerte". La Corsica è stata, inoltre, inserita nel catalogo Vacanze con stile, dedicato ad un target medio-alto. "Il catalogo mostra una selezione delle migliori strutture che proponiamo nelle nostre destinazioni". Sono 80 totali, 4-5 stelle. Una scelta che è stata fatta in quanto "in adv va anche questa clientela - spiega il manager - e c'era la necessità di offrire un tale prodotto".

Tra i must del t.o. c'è sicuramente il target famiglia, su cui punta in modo particolare e a cui dedica offerte mirate. Tra le sue caratteristiche anche quella di proporre strutture che accolgono gli animali.

Sul fronte agenziale il t.o. partecipa a diversi eventi per presentare il catalogo Corsica, "anche grazie al supporto di France.Fr", sottolinea il manager. Quanto alla stagione estiva del Mare Italia e all'ascesa di alcune mete che potrebbero erodere quote di mercato, Rosselli osserva che "già dal 2018 la destinazione Mar Rosso aveva fatto numeri importanti, ma noi non abbiamo sofferto in modo esagerato. L'errore da non fare per chi programma il Mare Italia è di non abbassare la guardia, puntare sulla qualità e dare garanzie al cliente, infine anche il prezzo, ma che dipende dal cliente". s.v.