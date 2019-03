Il Gruppo Blunet consolida la sales force con Amalfi

05/03/2019 12:55

L’esperto account seguirà l’espansione delle agenzie Blunet, Bluvacanze e Vivere&Viaggiare in Emilia-Romagna, Marche e Umbria

Blunet rafforza il settore commerciale. È Francesco Amalfi il nuovo sales manager del Gruppo e seguirà il consolidamento e l’espansione delle agenzie Blunet, Bluvacanze e Vivere&Viaggiare e lo sviluppo del tour operator Going in Emilia-Romagna, Marche e Umbria.

“Sono regioni dove ci siamo posti l’obiettivo di aumentare la nostra presenza territoriale”, afferma Antimo Russo, direzione vendite e sviluppo network del Gruppo Bluvacanze. Inserendo una nuova risorsa nella nostra sales force, che può contare su un’esperienza decennale nel mondo del turismo organizzato, potremo aspirare all’ampliamento della nostra rete grazie anche alla perseveranza e al carisma di Francesco che siamo sicuri daranno valore aggiunto alle nostre strategie”.

Classe 1983, Amalfi ha lavorato in diversi ambiti del commerciale prima di approdare nel turismo dove è stato sales manager per molti tour operator tra cui Tui Italy - I Viaggi del Turchese, sviluppando una notevole esperienza e conoscenza del territorio. Ha conseguito la laurea specialistica in Trade Marketing e Strategie commerciali all’Università degli Studi di Parma.