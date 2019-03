La Sassonia piace agli italiani per viaggi culturali e city break

06/03/2019 11:06

La cultura industriale è il tema con cui la Tmgs si presenta all'Itb di Berlino che apre oggi

La Sassonia mette a segno una crescita continua da parte dei turisti italiani: nel 2018 i pernottamenti sono stati 70.942 (il 6% in più) e gli arrivi 33.145 (lo 0,8% in più). Nel Belpaese cresce sempre più l’interesse verso la Sassonia, considerata meta ideale per viaggi culturali e city break, da pianificare soprattutto in occasione dei tanti festival musicali ed eventi nel mondo dell’arte.

Tra le mete preferite e visitate tutto l’anno dagli Italiani, specialmente nei mesi estivi, ci sono le grandi città Dresda e Lipsia, famose per il patrimonio culturale e per il calendario di eventi. Dresda è la città europea del barocco. Anche Lipsia richiama a sé per la concentrazione di tesori artistici e musicali, per l’attività del polo fieristico e per gli eventi di fama internazionale come ad esempio il Bach Fest o la Design Week.

La cultura industriale della Sassonia è il tema con cui la Tmgs si presenta alla fiera internazionale del turismo Itb di Berlino che apre oggi e in programma fino al 10 marzo. I visitatori saranno accolti in uno stand, all’interno del padiglione 11.2, trasformato in una fabbrica di 900 metri quadrati e allestito con pareti di mattoni, coperture a shed, grandi finestre e cancelli, strutture in acciaio e grandi macchine da lavoro esposte: veri e propri reperti di cultura industriale originali.