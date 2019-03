Ritornano i Blue Days in casa Club Med

06/03/2019 15:37

Il 26, il 27 e il 28 marzo; già possibile la pre-registrazione per le agenzie

Ritornano i #Bluedays in casa Club Med. “Non significano meramente prezzo, ma rappresentano la possibilità di avere la miglior disponibilità garantita, di confermare il soggiorno con l’offerta migliore”, spiega il managing director Italy, South Europe & emerging markets Eyal Amzallag. Tre giorni di offerte illimitate per le prenotazioni sulla prossima stagione invernale (tra novembre e maggio): il 26, il 27 e il 28 marzo. “L’unico momento dove scegliere la propria vacanza customizzandola sulle proprie esperienze", aggiunge Southern Europe marketing & communication manager Alessandra Marinacci..

Infatti, oltre ad una riduzione garantita del 15% fino a 1050€, prenotando duranti i #Bluedays sarà possibile riservare le migliori camere nei resort più richesti durante i picchi stagionali. E’ già attiva intanto la possibilità di pre-registrarsi per le agenzie: descrivendo le vacanze ideali dei loro clienti su preregistrazioniagenzie.clubmed.it , riceveranno una quotazione della vacanza a partire dal 15 marzo, per poi poter confermare durante i #Bluedays. Oltre al soggiorno gratuito per i bambini sotto i 6 anni nei Resort Sole e per quelli sotto i 4 anni per i Resort Neve, inoltre, la disdetta del soggiorno è gratuita fino a 45 giorni dalla partenza. “Mi piacerebbe che l’Italia giocasse un ruolo primario nel mondo sfruttando i #Blue Days – afferma Marinacci -. L’obiettivo è fare il 30% dei volumi della stagione. Ci sono Paesi che fanno addirittura il doppio”.