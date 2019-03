Easy Market: 4 nuove risorse nella squadra commerciale

11/03/2019 16:48

La rete vendita nel 2019 è ancora più estesa e ramificata sul tutto il territorio nazionale

Easy Market guarda al futuro e pensa a soddisfare le richieste di un mercato sempre più esigente e in costante cambiamento con nuovi servizi e implementazioni del sistema. "Lavoriamo per garantire ai nostri partner uno strumento semplice, efficace e su misura. Cerchiamo di curare ogni dettaglio per raggiungere un obiettivo, da sempre, per noi fondamentale: Semplificare il loro lavoro quotidiano e fornire tutti gli strumenti necessari per renderlo di successo e alla portata delle loro aspettative", afferma Massimiliano Renzi, direttore commerciale.

In occasione della Bmt di Napoli, Easy Market presenterà alcune importanti novità, tra le quali “Il suo nuovo volto”, i grandi cambiamenti del sales team italiano.

La rete vendita di Easy Market nel 2019 è ancora più estesa e ramificata sul tutto il territorio nazionale. La squadra commerciale di recente ha dato il benvenuto a ben 4 nuove risorse: Giorgio Natalia, nuovo rappresentate dell’azienda nelle regioni Umbria, Abruzzo e parte delle Marche; Michele Chiarito, insieme a Massimo Canevari e Leonardo Maria Adoni, per Lombardia e parte dell’Emilia Romagna.