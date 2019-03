Mar Rosso: cresce l'offerta voli dal Centro-Sud

12/03/2019 11:59

C'è un fenomeno in atto nel Sud, in particolare in Campania, "sempre più adv si uniscono per formare piccoli operatori", annuncia Achille Lauro

L'estate in adv vede una partenza molto forte del Mare Italia, "così come dell'Egitto", osserva Achille Lauro, presidente di Agenzia per Amica. "Molte promo hanno incentivato le famiglie a prenotare con un piccolo acconto, la Puglia nonostante i prezzi siano maggiori è sempre la più richiesta, ma la Calabria ha un ottimo rapporto qualità-prezzo", commenta il manager a Guida Viaggi.

Dove andrà in vacanza il Centro-Sud Italia nell'estate 2019? "In Italia sicuramente - afferma il manager - Puglia e Sardegna, in particolare, ma Sharm potrebbe mettere in difficoltà il mercato Mare Italia". A tal proposito si nota un incremento dell'offerta voli dal Centro-Sud, si è, infatti, "totalmente riaperto il mercato sull’Egitto ed è in decisa ripresa la Tunisia". C'è anche un altro fenomeno in atto nel Sud, in particolare in Campania, messo in luce dal manager ed è quello che vede "sempre più adv che si uniscono per formare piccoli operatori", ma questo è un tema che tratteremo un'altra volta.

Intanto, Agenzia per Amica investe. Il network ha rafforzato anche l’area commerciale in Puglia con l’ingresso di nuove risorse, quali Mariangela Di Lauro e Antonio Pignalosa per la Campania. Sono coordinati dal direttore vendite, Umberto Serra. s.v.