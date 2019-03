Patanè, Blue Panorama sta bene e cresce

13/03/2019 15:10

Bilancio con segno positivo rispetto allo scorso anno e previsione di ampliamento di operativi e personale





Cambio di passo confermato per Blue Panorama, che si presenta nelle parole di Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet e della compagnia aerea, con un bilancio con segno positivo rispetto allo scorso anno, previsione di crescita anche in termini di ampliamento di operativi e personale, progressivo rinnovamento della flotta sulla scorta del piano quinquennale di rilancio.

GV: Avete in programma l'apertura di nuove rotte?

“Per quanto riguarda l’offerta relativa alle tratte di medio raggio aumenteremo le frequenze dei collegamenti verso la Grecia dalle basi di Milano Bergamo - Orio Al Serio, Bologna - Borgo Panigale e Roma – Fiumicino. Stiamo valutando, inoltre, la riapertura della tratta verso Marsa Matruh, nella costa mediterranea d’Egitto, e i servizi charter da Katowice per l'Egitto, Tirana, Varna, Canarie, Creta, Olbia, in Sardegna, Bodrum e Antalya in Turchia. Per le tratte di lungo raggio proseguiranno i collegamenti dall’aeroporto di Milano Malpensa verso Santo Domingo e Cuba, dove siamo leader di mercato con quattro voli a settimana e un collegamento aggiuntivo per gestire i grandi flussi di passeggeri durante l’alta stagione. L’area dei Caraibi verrà coperta anche con i collegamenti verso Antigua e Cancun. Nei prossimi mesi opereremo anche le tratte andata e ritorno da Milano e Roma per Zanzibar e Mombasa con una frequenza che arriverà fino a cinque collegamenti a settimana per i turisti in visita verso l’Africa Occidentale”.

GV: Arriveranno allora anche nuovi mezzi?

“Nei prossimi mesi rinnoveremo ulteriormente e amplieremo la flotta introducendo nuovi aeromobili, che andranno a integrare il parco macchine della compagnia”. p.o.

Il servizio completo a breve sulla prossima edizione cartacea di Guida Viaggi.