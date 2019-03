Outlet: focus su esperienzialità e legame con il territorio

14/03/2019 11:37

Esperienzialità e legame con il territorio: sono queste le chiavi che gli outlet utilizzano per le chiavi per attirare un cliente che è profondamente cambiato. Una premessa: oggi non è più possibile parlare di outlet come se fosse un unico concept, una unica formula. Ad affermarlo Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo, che spiega: “Ne esistono varianti e formule che a volte si discostano moltissimo in termini di assortimento negozi, varietà di servizi, value proposition e molto altro”. In futuro questa differenziazione si farà sempre più marcata, rimarca il manager: “In Italia raggiungeremo a fine 2019 circa 730.000 mq in 29 strutture, secondo lo Shopping Tourism Italian Monitor 2018 di Risposte Turismo, alcune delle quali apriranno - o riapriranno - quest’anno. Dopo due diversi cicli (tra il decennio 2000-2010 con tante nuove aperture, il decennio corrente vede prevalere gli ampliamenti, 15 dal 2011 ad oggi) il presente fa emergere outlet molto diversi tra loro: nella ricognizione effettuata nell’ambito del monitor rileviamo in Italia strutture con oltre il 50% di turisti tra i propri clienti mentre altre che - partite ed orientate con una catchment area locale - stanno ora cercando di farsi notare”.

Un punto in comune, però, c’è, ed è la consapevolezza che il cliente è cambiato. Risposte Turismo ritiene che a modificarsi sia la componente turistica dell’utenza, cioè “aspetti relativi alla provenienza, legati alle aspettative e al livello di conoscenza ed informazione”. Ma qual è l’opinione dei diretti interessati? Ne abbiamo parlato con Neinver, McArthurGlen, Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village, Land of Fashion e Ros Italia. L’approfondimento sul numero 1565 di Guida Viaggi, attualmente in distribuzione.