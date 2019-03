Futura Vacanze: 33 villaggi in esclusiva e 35mila posti volo

14/03/2019 16:58

Sono 8 i nuovi villaggi. Numeri importanti anche per i collegamenti via mare con 10.000 posti nave garantiti

La stagione estiva di Futura Vacanze premia con un buon andamento gli investimenti fatti dall’operatore per diversificare la disponibilità del prodotto e supportare l’ampliamento dell’offerta anche sul fronte dei trasporti. Sono 8 i nuovi villaggi in esclusiva che portano a 33 le strutture – 17 Futura Club e 16 Futura Style – commercializzate unicamente da Futura Vacanze e ubicate in Italia, nel Mediterraneo e sul Mar Rosso.

Le new entry

Le principali new entry sono il Futura Club Laguna Vista a Sharm El Sheikh, il Futura Club Brayka Bay a Marsa Alam e il Futura Club Euro Village a Kos. A queste si aggiungono i 2 villaggi Futura Club Baja Baia a Capo Coda Cavallo in Sardegna e il Futura Club Baia dei Mulini a Erice Mare, in Sicilia.

Tra le nuove esclusive si evidenziano poi il Futura Style Casteldoria Mare a Valledoria, di recente costruzione e in uno dei tratti più belli della Sardegna; Il Futura Style Helios a Noto Marina che ha già avviato un programma di rinnovamento e che si contraddistingue per il suo tratto di costa e per la vicinanza alla “Capitale del Barocco”. Novità anche in Calabria con il Futura Style Sole Mare - a Capo Vaticano affacciato sul mare cristallino della Baia di Tono.

New entry anche per ciò che concerne l’offerta Futura Collection con l’Hotel Lacona all’Isola d’Elba, l’Hotel Club Koiné ad Otranto e il Centro Turistico Akiris a Marina di Nova Siri in Basilicata.

Il piano trasporti

Per integrare la crescita del prodotto, l’operatore ha messo a punto un articolato piano trasporti che per la programmazione Italia e Mediterraneo conta complessivamente 35.000 posti volo garantiti (2.500 alla settimana), incrementando del 40% le disponibilità del 2018. Numeri importanti anche per i collegamenti via mare con 10.000 posti nave garantiti.

Risultati positivi provengono, inoltre, dal fronte dell’advanced booking con la formula a step temporali “Primi Premiati” che termina il 31 maggio e che prevede sconti e gratuità per adulti e bambini sia sull’importo della vacanza sia sui trasporti.

“Gli incrementi nelle vendite degli ultimi anni e della stagione in corso sono anche la conseguenza di un piano di sviluppo che prevede una crescita progressiva sia sul versante della disponibilità di prodotto sia su quello delle destinazioni - commenta Giorgio Lotti, direttore commerciale -. Il 2019 ci sta già dando buone soddisfazioni, premiando anche l’entità dell’investimento messo in campo dall’azienda per i trasporti. L’advanced booking ci ha permesso di mettere in archivio numeri importanti e mi preme, inoltre, sottolineare le gratificazioni provenienti proprio dalle novità, ottimamente recepite dal mercato”, ha sottolineato il manager.