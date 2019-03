Fs, al Mipim di Cannes per valorizzare gli asset

15/03/2019 12:48

Il gruppo ferroviario partecipa alla kermesse dell'immobiliare per presentare i suoi progetti di regeneration degli spazi delle grandi città italiane. Anche dal punto di vista turistico

Non solo Alitalia. Il gruppo Fs sa essere multitasking e lo dimostra partecipando alla 30esima edizione del Marché International des Professionnels de l’Immobilier (Mipim), l’appuntamento annuale, che si conclude oggi a Cannes, del settore immobiliare internazionale

Tra i progetti presentati da Fs (che conta più di 70 iniziative di sviluppo per un totale di circa 4 milioni di metri quadri di aree e spazi di diverse tipologie, anche ad uso turistico-alberghiero) il bando di gara per la vendita del lotto edificabile C1 di Roma Tiburtina, dove sarà possibile realizzare hotel e spazi commerciali; la rigenerazione urbana degli ex scali ferroviari di Milano e il masterplan degli scali Farini e San Cristoforo; la riqualificazione delle aree e degli immobili dismessi all’interno del perimetro della città di Torino.



“La partecipazione al Mipim di Cannes - ha sottolineato Carlo De Vito, presidente di Fs Sistemi Urbani - è stata l’occasione per far conoscere agli operatori del settore gli aggiornamenti sulle nostre attività di valorizzazione immobiliare avviate sugli asset del gruppo Fs Italiane situati nei punti strategici delle città, a ridosso delle stazioni ferroviarie. I grandi player internazionali del settore hanno confermato il loro interesse a investire in Italia, grazie a un mercato favorevole per il real estate attraverso il quale poter ampliare le proprie opportunità di business”.