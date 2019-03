Uvet Hotel Company: occupazione oltre l'86% nel 2018

18/03/2019 12:34

Due new entry in arrivo per il 2019, a Zanzibar e in Italia

Uvet Hotel Company, specializzata nella gestione di hotel e resort in tutto il mondo, chiude il 2018 con un tasso di occupazione delle proprie strutture che supera l’86%, in crescita del 6% rispetto al 2017.

Un risultato, quello della controllata del Gruppo Uvet guidato da Luca Patane`, che riguarda tutte le strutture gestite: l’incremento in termini di occupancy rate vede in prima linea il Twiga Beach & Spa a Watamu in Kenya con un tasso di occupazione del 90% (+6% rispetto al 2017), seguito dal Gangehi Resort alle Maldive con l’89% (+5% rispetto al 2017), dal Mursia Resort&Spa di Pantelleria con il 77% (+4% rispetto al 2017), dal Santo Stefano Resort con un tasso dell’83% (+3% rispetto al 2017) e dall’Hotel Berna di Milano con il 92% (+2% rispetto al 2017).

E nel 2019 saranno inaugurate due nuove strutture: il Resort Kilindini a Pwani Mchangani, sulla costa nord occidentale di Zanzibar in Tanzania, che disporra` di 90 camere con vista mare immerse in un rigoglioso giardino tropicale e in stile african chic, dotate di qualsiasi comfort e l’Antica torre del Nera Boutique Hotel & Spa nel suggestivo borgo medioevale di Scheggino (Pg) in Umbria.

“Questi sono i risultati degli importanti investimenti, delle sinergie e delle relazioni costruite con tutti i nostri partner e i piu` importanti player del mercato e confermano quanto l’hotellerie sia uno dei settori di punta dell’intero gruppo - dichiara Beppe Pellegrino, responsabile di Uvet Hotel Company -. L’obiettivo per il prossimo biennio e` quello di ampliare ulteriormente l’offerta di Uvet Hotel Company nel Mediterraneo. Siamo alla ricerca, infatti, di strutture in linea con i nostri standard in Puglia, Sicilia, Sardegna e – all’estero – nelle isole greche e spagnole”